Ismét felcsendült a Szabadság Vándorai a Háborúellenes Gyűlésen, Kecskeméten

Szabadság vándorai
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 06. 14:50
radics gigiHáborúellenes GyűlésCurtis
Harmadszor gyűltek össze a béke támogatói. Ezúttal Kecskeméten tartottak Háborúellenes Gyűlést.

Ismét Háborúellenes Gyűlést tartottak, ezúttal Kecskeméten. Az előző helyszínekhez hasonlóan ezúttal sem maradt egyetlen szabad hely sem, ezúttal is teltház előtt léptek fel a béke támogatói.

Radics Gigi és Curtis ezúttal is előadta a Szabadság Vándorait a Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés: újfent könnyeket csalt a szemekbe a Szabadság Vándorai

Az eseményen ezúttal is felcsendült az a dal, amit először október 23-án hallhatott a nagyközönség, méghozzá a Kossuth téren rendezett ünnepi rendezvényen. Radics Gigi és Curtis duettje, a Szabadság vándorai már akkor is könnyeket csalt sok ember szemébe, és bizony a páros ezúttal is hasonló hatást ért el az összegyűlteknél.

Curtis korábban a Borsnak hangsúlyozta: olyan dalhoz nyújtottak, ami önmagában is ikonikus: "A siker elsősorban Demjén Ferencé, hiszen ha ő nem írja meg ezt az emblematikus dalt, akkor nekünk nincs miből inspirálódni" - magyarázta, hozzátéve: olyan hatással volt rá a szerzemény, hogy a rapbetétet minden gond nélkül írta meg: szinte kiszakadt belőle a szöveg, ami tökéletesen illeszkedik az eredeti dalhoz, minden nehézség nélkül.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
