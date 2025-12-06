Ismét felcsendült a Szabadság Vándorai a Háborúellenes Gyűlésen, Kecskeméten

Ismét Háborúellenes Gyűlést tartottak, ezúttal Kecskeméten. Az előző helyszínekhez hasonlóan ezúttal sem maradt egyetlen szabad hely sem, ezúttal is teltház előtt léptek fel a béke támogatói.
Az eseményen ezúttal is felcsendült az a dal, amit először október 23-án hallhatott a nagyközönség, méghozzá a Kossuth téren rendezett ünnepi rendezvényen. Radics Gigi és Curtis duettje, a Szabadság vándorai már akkor is könnyeket csalt sok ember szemébe, és bizony a páros ezúttal is hasonló hatást ért el az összegyűlteknél.
Curtis korábban a Borsnak hangsúlyozta: olyan dalhoz nyújtottak, ami önmagában is ikonikus: "A siker elsősorban Demjén Ferencé, hiszen ha ő nem írja meg ezt az emblematikus dalt, akkor nekünk nincs miből inspirálódni" - magyarázta, hozzátéve: olyan hatással volt rá a szerzemény, hogy a rapbetétet minden gond nélkül írta meg: szinte kiszakadt belőle a szöveg, ami tökéletesen illeszkedik az eredeti dalhoz, minden nehézség nélkül.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.