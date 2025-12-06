Ismét felcsendült a Szabadság Vándorai a Háborúellenes Gyűlésen, Kecskeméten

Ismét Háborúellenes Gyűlést tartottak, ezúttal Kecskeméten. Az előző helyszínekhez hasonlóan ezúttal sem maradt egyetlen szabad hely sem, ezúttal is teltház előtt léptek fel a béke támogatói.

Radics Gigi és Curtis ezúttal is előadta a Szabadság Vándorait a Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: MW

Háborúellenes Gyűlés: újfent könnyeket csalt a szemekbe a Szabadság Vándorai

Az eseményen ezúttal is felcsendült az a dal, amit először október 23-án hallhatott a nagyközönség, méghozzá a Kossuth téren rendezett ünnepi rendezvényen. Radics Gigi és Curtis duettje, a Szabadság vándorai már akkor is könnyeket csalt sok ember szemébe, és bizony a páros ezúttal is hasonló hatást ért el az összegyűlteknél.

Curtis korábban a Borsnak hangsúlyozta: olyan dalhoz nyújtottak, ami önmagában is ikonikus: "A siker elsősorban Demjén Ferencé, hiszen ha ő nem írja meg ezt az emblematikus dalt, akkor nekünk nincs miből inspirálódni" - magyarázta, hozzátéve: olyan hatással volt rá a szerzemény, hogy a rapbetétet minden gond nélkül írta meg: szinte kiszakadt belőle a szöveg, ami tökéletesen illeszkedik az eredeti dalhoz, minden nehézség nélkül.