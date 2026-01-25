Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart! – fotó

Orbán Viktor még most is tegnapi, kaposvári Háborúellenes Gyűlés bűvöletében van, a mai nap folyamán több fotót is és videót is megosztott az eseményről.

Kaposvár is a béke pártján!

- írta Orbán Viktor a közösségi oldalán a legújabb megosztott fotókhoz.

A kormányfő előző bejegyzésében már azt is elárulta, hogy legközebb Hatvanban lesz Háborúellenes Gyűlés.

