Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart! – fotó

Orbán Viktor még most is tegnapi, kaposvári Háborúellenes Gyűlés bűvöletében van, a mai nap folyamán több fotót is és videót is megosztott az eseményről.
Kaposvár is a béke pártján!
- írta Orbán Viktor a közösségi oldalán a legújabb megosztott fotókhoz.
A kormányfő előző bejegyzésében már azt is elárulta, hogy legközebb Hatvanban lesz Háborúellenes Gyűlés.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.