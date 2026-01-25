Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Pál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart! – fotó

Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart! – fotó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 18:45
Háborúellenes GyűlésKaposvár
A miniszterelnök újabb fotókat osztott meg a kaposvári Háborúellenes Gyűlésről.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor még most is tegnapi, kaposvári Háborúellenes Gyűlés bűvöletében van, a mai nap folyamán több fotót is és videót is megosztott az eseményről.

Kaposvár is a béke pártján!

- írta Orbán Viktor a közösségi oldalán a legújabb megosztott fotókhoz. 

A kormányfő előző bejegyzésében már azt is elárulta, hogy legközebb Hatvanban lesz Háborúellenes Gyűlés. 

Orbán Viktor: Kaposvár is a béke pártján!

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu