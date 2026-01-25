„Most nagyon válságos helyzet van” – nemet mondanak a háborúra és a baloldalra a magyar fiatalok

Rendkívül érdekes volt, megtapasztalni, hogy milyen sok fiatal vett részt a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen. Nyerges Csenge Megafon-influenszer szerint a Fidesz a fiatalok pártja, ugyanis a fiatalok is egyre inkább érzik, hogy Brüsszel háborús politikája nem vezet sehová. Mohácsy István, a Fidelitas elnöke pedig a Ripostnak arról beszélt, hogy Nyugat-Európában ijesztő háborús pszichózis uralkodik: több országban elkezdték visszavezetni a sorkatonaságot, a katonai vezetők pedig arról beszélnek, hogy kezdjék el felkészíteni magukat az anyák, hogy a gyerekeik lassan háborúba mennek. A magyar fiatalok viszont semmiképp nem szeretnének rálépni erre az útra, ezért is vettek részt a szombati gyűlésen. Úgy tűnik tehát, hogy a háború súlyát már a fiatalok is egyre inkább érzik, annyira, hogy nem akarnak tétlenek maradni — írja a Metropol.
Madarász Erik egy Somogy vármegyei kis faluból érkezett édesapjával együtt, aki a somogyi Agrárgazdasági Kamara elnöke. Erik szeretné támogatni édesapja gondolatait, ezért kísérte el őt Kaposvárra.
Úgy gondolom, hogy ez egy fontos kezdeményezés. A legnagyobb veszély, hogy mi is bekerülünk a háborúba, és Orbán Viktor ezt meg szeretné akadályozni, én pedig mellette vagyok
— szögezte le a fiatal fiú a Metropolnak.
Ritecz Krisztofer szintén Somogy vármegyéből, azon belül is Gyékényesről érkezett a Háborúellenes Gyűlésre, nagybátyjával együtt. A családja mezőgazdasággal foglalkozik és aggódik, hogy mi lesz a családi vállalkozásukkal, a szélsőséges zöld szabályozás, illetve a Mercosur-egyezmény ugyanis nagy veszélyt jelent az európai gazdákra, így az ő családjukra is.
Most nagyon válságos helyzet van. Hogyha nem a Fidesz nyer, akkor mi lehúzhatjuk a rolót a mezőgazdaság szempontjából. Ha ezt a háborút az Európai Unió nem támogatná, akkor már régestelen-régen be is fejezték volna. Pedig nagyon rossz hatással van mind Európára, Magyarországra, mind az egész világra
— fogalmazott, majd hozzátette, hogy egy másik nemzetért, ha nem muszáj, akkor nem szeretne háborúba menni.
Strauss Adrián Németországról költözött Magyarországra német feleségével és kisfiúkkal együtt, ugyanis a jövőjüket innentől kezdve Magyarországon képzelik el. A Háborúellenes Gyűlésre azért jöttek el, mert szerintük ki kell állni a jó dolgokért és ők azokat az értékeket tartják jónak, amiket hazánk képvisel.
Németországból költöztünk Magyarországra, láttuk, hogy hogy alakulnak a dolgok ott kint és nem szeretnénk, hogy itt Magyarországon is így legyen
— mondta az édesapa, aki 4 éve költözött Magyarországra, Balatonlelle mellé.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.