Móring József Attila: Keresztény értékeink veszélyben vannak

Móring József Attila országgyűlési képviselőjelölt Kaposváron, a Háborúellenes Gyűlésen megfogalmazott beszédében azt hangsúlyozta, hogy Európa és a hazánk olyan időszakot él, hogy fel kell tenni a kérdést, kik vagyunk és mit akarunk megőrizni.

Móring József fontos kérdéseket vetett fel a Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: MW

Móring József Attila veszélyekre hívta fel a figyelmet a Háborúellenes Gyűlésen

Identitásunk, és keresztény értékeink is veszélyben vannak. Ma két veszély fenyeget: a háború és a migráció. Előbbi szembe megy a keresztény tanítással. A béke melletti kiállás erkölcsi felelősség. Az őrizetlen bevándorlás pedig veszély a kultúránkra, hagyományainkra

– mondta, hozzátéve, a keresztény értékek védelme fontos, és nem szabad lemondani róla. Segítséget ott nyújtunk, ahol szükség van rá.

Legfontosabb megvédeni a békét, és biztos jövőt adni gyerekeinknek. A béke mellett kell kiállni április 12-én is

– szögezte le.