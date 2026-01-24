Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Timót névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Móring József Attila: Keresztény értékeink veszélyben vannak

móring józsef attila
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 24. 12:37
Háborúellenes Gyűléskaposvár
Móring József Attila a Háborúellenes Gyűlésen kiemelte, a háború és migráció veszélye fenyeget.
Bors
A szerző cikkei

Móring József Attila országgyűlési képviselőjelölt Kaposváron, a Háborúellenes Gyűlésen megfogalmazott beszédében azt hangsúlyozta, hogy Európa és a hazánk olyan időszakot él, hogy fel kell tenni a kérdést, kik vagyunk és mit akarunk megőrizni.

Móring József fontos kérdéseket vetett fel a Háborúellenes Gyűlésen
Móring József fontos kérdéseket vetett fel a Háborúellenes Gyűlésen
Fotó: MW

Móring József Attila veszélyekre hívta fel a figyelmet a Háborúellenes Gyűlésen

Identitásunk, és keresztény értékeink is veszélyben vannak. Ma két veszély fenyeget: a háború és a migráció. Előbbi szembe megy a keresztény tanítással. A béke melletti kiállás erkölcsi felelősség. Az őrizetlen bevándorlás pedig veszély a kultúránkra, hagyományainkra

 – mondta, hozzátéve, a keresztény értékek védelme fontos, és nem szabad lemondani róla. Segítséget ott nyújtunk, ahol szükség van rá.

Legfontosabb megvédeni a békét, és biztos jövőt adni gyerekeinknek. A béke mellett kell kiállni április 12-én is

– szögezte le.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu