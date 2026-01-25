A miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen mutatta be a nemzeti petíciót. Üzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk - fogalmazott egyértelműen a miniszterelnök: Vagyis Magyarország továbbra sem partner abban, hogy egy értelmetlen háború mellé álljon. A tét pedig ma már még nagyobb, mint korábban, hiszen Ukrajna 1500 milliárd eurót követel, 800 milliárd dollárt az ország újjáépítésére, és 700 milliárd dollárt pedig a katonaságának fenntartására.
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés kaposvári állomásán árulta el, mi ellen tiltakozhatunk a Nemzeti Petíció segítségével:
„Első: Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására. Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg. És nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére. Ez a Nemzeti Petíció. Arra kérem Önöket, hogy ezt töltsék ki!”
A miniszterelnök szerint ezzel tiltakozhatunk, hogy Ukrajna miatt Brüsszel adósság rabszolgaságba kényszerítse a mi és az utánunk következő generációkat
Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón árulta el, hogy a kérdőívek kézbesítése februárban elején kezdődik majd.
Magyarország Kormánya Nemzeti Petíciót indít annak érdekében, hogy megüzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK! Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését a következő 10 évben, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!
