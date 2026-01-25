Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésDudás MikiTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Pál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magyarország Kormánya Nemzeti Petíciót indít annak érdekében, hogy megüzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK!

nemzeti petíció
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 25. 13:21 / FRISSÍTÉS: 2026. január 25. 14:42
magyarország kormányaBrüsszelrezsiOrbán Viktor
A magyar embereknek nemet kell mondani Brüsszel eszement tervére, amellyel hazánkat is háborúba sodorná, és évtizedekre adóságba verné. Pont ezért Magyarország kormánya petíciót indít, hogy mindebből a magyar emberek kimaradhassanak.
Bors
A szerző cikkei

A miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen mutatta be a nemzeti petíciót. Üzenjük Brüsszelnek: nem fizetünk - fogalmazott egyértelműen a miniszterelnök: Vagyis Magyarország továbbra sem partner abban, hogy egy értelmetlen háború mellé álljon. A tét pedig ma már még nagyobb, mint korábban, hiszen Ukrajna 1500 milliárd eurót követel, 800 milliárd dollárt az ország újjáépítésére, és 700 milliárd dollárt pedig a katonaságának fenntartására.

Orbán Viktor megmutatta a Nemzeti Petíciót
Orbán Viktor megmutatta a Nemzeti Petíciót

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés kaposvári állomásán árulta el, mi ellen tiltakozhatunk a Nemzeti Petíció segítségével:

„Első: Nemet mondok az orosz-ukrán háború további finanszírozására. Nemet mondok arra, hogy az ukrán állam működését a következő 10 évben velünk fizettessék meg. És nemet mondok a rezsiárak háború miatti emelésére. Ez a Nemzeti Petíció. Arra kérem Önöket, hogy ezt töltsék ki!”

A miniszterelnök szerint ezzel tiltakozhatunk, hogy Ukrajna miatt Brüsszel adósság rabszolgaságba kényszerítse a mi és az utánunk következő generációkat

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón árulta el, hogy a kérdőívek kézbesítése februárban elején kezdődik majd.

Fotó: Magyarország Kormánya Facebook-oldala

Magyarország Kormánya Nemzeti Petíciót indít

Magyarország Kormánya Nemzeti Petíciót indít annak érdekében, hogy megüzenjük Brüsszelnek: NEM FIZETÜNK! Nem fizetjük az orosz-ukrán háborút, nem fizetjük az ukrán állam működését a következő 10 évben, nem fizetünk magasabb rezsit a háború miatt!

- olvasható a Magyarország Kormánya Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

(via)

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu