"Európa súlyos válságban van" – Orbán Balázs a Háborúellenes Gyűlésen

A Ripost írja, hogy ismét telt házas tömeget vonzott be a békepárti gondolkodás Kecskeméten. Miközben a szomszédunkban háború dúl, az Európai Unió továbbra is azon dolgozik, hogy annak egyik felét felvegye a tagállamai közé, ezzel az egész Uniót háborúba is sodorhatja. A Háborúellenes Gyűlésen beszélt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is, felhívva a figyelmet a háborúellenesség fontosságára.

Ismét nagy tömeg gyűlt össze a Háborúellenes Gyűlésen. Orbán Balázs is beszédet mondott / Fotó: MW

Orbán Balázs a Háborúellenes Gyűlésen – Az Európai Unió egy EU-orosz háború felkészítésén dolgozik

A miniszterelnök politikai igazgatója az elmúlt napokat Brüsszelben töltötte. A város a főterén karácsonyi várost rendeztek, melyet csak winter wonders, azaz téli csoda névvel illettek. Miközben zajlottak a beszélgetések elkezdett terjedni a hír, hogy a karácsonyi vásáron a Betlehemben a kis Jézust lefejezték. Bár ez ott mindennaposnak tűnik, a hír nem igaz. Valóban a kis Jézus elvesztette a fejét, de ez azért történt, mert a helyi keresztény közösség felháborodott, hiszen szivárványos szalag volt a szobor arca körül, ezért ők leemelték azt a bábút tiltakozásként. Orbán Balázs szerint ez az egy jelenet jól mutatja, milyen állapotok vannak most Brüsszelben.

Egy dolog látszik; Európa súlyos válságban van. Sok esemény és hatás egyszerre működik. Egyik ilyen a migráció. Korábban sokan megkérdőjelezték, jó döntést hoztunk-e 2015-ben, hogy lezártuk a határokat. Ma már erről senki sem beszél, mindenki számára nyilvánvaló, hogy Magyarország jó döntést hozott. A probléma az, hogy más országok ezt nem tették meg, így mára majdnem 10 millió illegális bevándorló került Európába. Az elmúlt évben Nigériában több gyermek született, mint az Európai Unió összes országában együttvéve. Ez nem az elmúlt 10 év, hanem a következő évek problémája. A másik krízis, ami sújtja Európát, az gazdasági válság. 25% volt a világgazdaság európai súlya, ma ez 15, pár évtized múlva 5 százalék lesz. Nem természeti katasztrófa következményeként következett ez be, hanem rosszul vezetett gazdaság és országok vannak mögötte

– vázolta a helyzetet Orbán Balázs. Brüsszel háborús tervére is kitért, hangsúlyozva, hogy ha Ukrajna csatlakozik az Unióhoz, ez minden tagállam háborújává is válik.

Az Európai Unió úgy gondol magára, mint egy szabályozó szuperhatalomra. Ha valaki előjön egy innovációval, az Unió válasza, hogy alkossunk egy szabályt, rakjuk be keretek közé. Emiatt a tőke menekül az Európai unióból, ezért van gazdasági stagnálás. Az EU elit foggal körömmel ragaszkodik hatalmához, ráadásul antidemokratikus módon próbálják megőrizni a hatalmat. Erre jön a háború. Négy éve tart, az Egyesült Államok nagy erőkkel dolgozik a lezáráson, mi mindent megteszünk, hogy támogassuk őket, reméljük, sikerrel járnak. Az Európai Unió ezzel párhuzamosan dolgozik egy EU-orosz háború felkészítésén. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, hogy 2030-ra kell készen állnunk egy direkt katonai konfrontációra. Erre a gyorsított csatlakozás, 2029 a céldátum. Ha Ukrajna tagja lesz az Uniónak, akkor könnyebb forrásokat átcsoportosítani. Könnyebb katonai műveleteket indítani, katonai erőket bevonni egy konfliktusba. Ruszin-Szendi Romulusz is állítja; ha Ukrajna tagja lesz az EU-nak, akkor jogos, hogy a mi erőink bemennek, rátapint a lényegre. Hiszen a védelmi klauzula is kimondja; ha a tagállamot fegyveres támadás éri, akkor az Uniónak kötelessége megvédeni. Ha egy unióban vagyunk, ez a mi háborúnk is lesz

– magyarázta Orbán Balázs. A politikai igazgató a vonatkozó szakirodalom rövid ismertetése mellett az első világháború kirobbanását hozta párhuzamként, kiemelve; 1914-ben senki se gondolta volna, hogy Ferenc Ferdinánd meggyilkolása után kirobban egy háború, amelyben 20 millió ember hal meg, és közvetlenül felelős az Európában bekövetkezett majdnem valamennyi tragédiáért. Kiemelte azt is, hogy a háborúhoz három dologra van szükség; pénz, pénz és pénz. Valahonnan ezt elő akarják teremteni az európaiak, a háborúhoz szükséges forrásokat akarják begyűjteni.

Csehország pár évvel ezelőtt egy jobboldali politikust, Petr Fialát választotta meg miniszterelnöknek, de ezt a balosokon keresztül tették, egy balos koalíció tolta be. Ez a politikus pár hónapon belül Brüsszel kedvence lett; 2400 milliárd forintnak megfelelő cseh koronát adtak a háború finanszírozására. Ezt megszorításokkal tudták elérni; SZJA emelés, ingatlanadó, áfa emelés. A háborút finanszírozni kell. Négy évig tartott, hogy kiszavazzanak egy embert a hatalomból, akinek fontosabb volt a háború, mint a csehek érdeke. Nekünk ebbe nem szabad belesétálnunk

– fogalmazott Orbán Balázs, párhuzamot vonva ezzel a hazai belpolitikai állapotokra is. Ezzel hívta fel a figyelmet a 2026-os választás tétjére is.

Ha végig nézzük a háborús terveket, van egy időrend. Könnyű kikalkulálni, hogy mi az a helyzet, amiben most vagyunk. Ha valóban igaz, hogy szükséges Ukrajna Uniós csatlakozása, ezelőtt egy darab választás lesz Magyarországon; a 2026-os parlamenti választás, amely eldönti, hogy Magyarország ehhez a háborús tervhez hogyan viszonyul; beáll, vagy nem. Fel kell tennünk a kérdést; ki az, akinek esélye van arra, hogy a háborúpárti elitet kisiklassa, ahogy a migrációpárti elitet kiszorította. Ki az a politikus, akire biztosan nem számíthatnánk? Lehet, szelfizni tud, de ő Brüsszel és Ukrajna kedvence nem képes ennek a feladatnak az ellátására. Ez az, amit Magyarország következő miniszterelnökétől a magyar emberek pártpolitikától függetlenül elvárnak. Erre egy ember képes; Orbán Viktor miniszterelnök

– mondta Orbán Balázs, majd folytatta;

A következő hónapokban segítsenek nekünk; ezt el kell mondanunk mindenkinek. Egységbe kell forrnunk, mindenkivel beszélnünk kell. Ez nem pártpolitikai kérdés, hanem a jövőnkről szóló kérdés. Ha ezt elvégezzük, ki fogjuk a háborúpárti elitet söpörni Brüsszelből és Magyarországból is, ahogy a tavasz kisöpri a telet

– zárta beszédét Orbán Balázs.