Most érkezett: holttestet találtak a belvárosi játszótéren

Szekszárdról érkezett hátborzongató hír: holttestet találtak egy játszótéren.
A belvárosi játszótéren egy férfi holttestére találtak március 11-én kora reggel. A helyszínen jelenleg is zajlik a rendőri intézkedés - írja a rendőrség.
Egy fehér sátorban folynak a munkálatok, amelyet hatósági védelemmel tartanak távol a civilektől.
