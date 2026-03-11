Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Most érkezett: holttestet találtak a belvárosi játszótéren

halál
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 11:17
gyilkosságrendőrség
A rendőrség jelenleg is helyszínel. Egyelőre nem tudni, hogyan került a holttest a parkba.
CJA
Szekszárdról érkezett hátborzongató hír: holttestet találtak egy játszótéren.

Holttestet találtak egy játszótéren
Holttestet találtak egy játszótéren (fotó: Rendőrség)

A belvárosi játszótéren egy férfi holttestére találtak március 11-én kora reggel. A helyszínen jelenleg is zajlik a rendőri intézkedés - írja a rendőrség.

Egy fehér sátorban folynak a munkálatok, amelyet hatósági védelemmel tartanak távol a civilektől.

 

Tolna - teol.hu
