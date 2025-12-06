Orbán Balázs: Mindenki számára egyértelmű Európában, hogy Magyarország jó döntést hozott

A béke támogatói ezúttal Kecskeméten gyűltek össze. A harmadik alkalommal megrendezett, december 6-i Háborúellenes Gyűlésen Orbán Balázs is felszólalt.
Orbán Balázs azzal kezdte: megkönnyebbülés számára itt lenni, hiszen az előző napokat Brüsszelben töltötte. "Kinek mit intézett a Mikulás" - jelentette ki, megnevettetve az egybegyűlteket. Ezt követően arról beszélt: Brüsszelben tisztán látszik, hogy Európa súlyos válságban van, súlyos krízisben van. Ez egy polikrízis, ahol sok probléma egy irányba mutat - magyarázta. Az egyik ilyen probléma a migráció. "Magyarországon még mindig azt gondoljuk, hogy 2015-ben jó döntés volt-e, hogy az ország lezárta a határait vagy sem. Erről már Európában nem beszélnek.
Mindenki számára nyilvánvaló, hogy Magyarország jó döntést hozott, hogy lezárta a határait
- hangsúlyozta a gyűlésen, hozzátéve: a probléma, hogy mások ezt nem tették meg, így tízmillió bevándorló került Európába.
A másik krízis a gazdasági válság: az Európai Unió gazdasági súlya 10 év alatt 25 százalékról 15 százalékra csökkent a világban, és ha így folytatósik, újabb 10 év múlva már csak 5 százalék lesz! Emögött rosszul vezetett gazdaság áll. A drága energia az egyik probléma, a másik probléma, pedig, hogy az EU minden innovációt szabályozni akar, amiatt a tőke menekül az unióból. Emellett egy politikai krízis is van. És erre jön rá még az ukrán háború, ami mellett Európa egy Oroszország elleni háborún dolgozik.
Kiemelte: a 2026-os választás dönti el, hogy Magyarország hogy viszonyul ehhez az európai háborús tervhez.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.