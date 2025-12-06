Orbán Balázs: Mindenki számára egyértelmű Európában, hogy Magyarország jó döntést hozott

A béke támogatói ezúttal Kecskeméten gyűltek össze. A harmadik alkalommal megrendezett, december 6-i Háborúellenes Gyűlésen Orbán Balázs is felszólalt.

Orbán Balázs a Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: MW

Orbán Balázs azzal kezdte: megkönnyebbülés számára itt lenni, hiszen az előző napokat Brüsszelben töltötte. "Kinek mit intézett a Mikulás" - jelentette ki, megnevettetve az egybegyűlteket. Ezt követően arról beszélt: Brüsszelben tisztán látszik, hogy Európa súlyos válságban van, súlyos krízisben van. Ez egy polikrízis, ahol sok probléma egy irányba mutat - magyarázta. Az egyik ilyen probléma a migráció. "Magyarországon még mindig azt gondoljuk, hogy 2015-ben jó döntés volt-e, hogy az ország lezárta a határait vagy sem. Erről már Európában nem beszélnek.

Mindenki számára nyilvánvaló, hogy Magyarország jó döntést hozott, hogy lezárta a határait

- hangsúlyozta a gyűlésen, hozzátéve: a probléma, hogy mások ezt nem tették meg, így tízmillió bevándorló került Európába.

A másik krízis a gazdasági válság: az Európai Unió gazdasági súlya 10 év alatt 25 százalékról 15 százalékra csökkent a világban, és ha így folytatósik, újabb 10 év múlva már csak 5 százalék lesz! Emögött rosszul vezetett gazdaság áll. A drága energia az egyik probléma, a másik probléma, pedig, hogy az EU minden innovációt szabályozni akar, amiatt a tőke menekül az unióból. Emellett egy politikai krízis is van. És erre jön rá még az ukrán háború, ami mellett Európa egy Oroszország elleni háborún dolgozik.