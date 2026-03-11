Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Összegyűjtöttük a legszebb budapesti zsinagógákat.

Budapest építészeti kincsei: a legkülönlegesebb budapesti zsinagógák

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 11:15
A zsidó kultúra és történelem kitörölhetetlen nyomokat hagyott Budapest történetében az elmúlt évszázadok során. A budapesti zsinagógák a városkép meghatározó elemei, amelyek nemcsak hitéleti központok, hanem a magyar szecesszió és historizmus legfontosabb emlékei is. Ismerd meg cikkünkből a legkülönlegesebbeket.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A budapesti zsidóság története a középkorig nyúlik vissza, ám igazi virágzását a XIX. század második felében, a kiegyezés utáni időszakban élte. Ebben az érában a zsidó közösség vált a magyar polgárosodás és ipari fejlődés egyik legfontosabb motorjává. A pesti oldalon kialakuló zsidónegyed, az Erzsébetváros belső része a világ egyik legélénkebb kulturális csomópontjává vált. A tragikus XX. századi események, a holokauszt és a gettósítás azonban mély sebeket ejtettek, de a közösség életereje végül győzedelmeskedett a pusztítás felett. A budapesti zsinagógák ebben a történelmi kontextusban váltak a a túlélés és a folytonosság szimbólumaivá.

A budapesi zsinagógák egyike a Rumbach Sebestyén utcai imaház, amelynek mór stílusú homlokzata van..
A legszebb budapesti zsinagógák egyike a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga, melyet 2017-ben újítottak fel. 
Fotó: Mohai Balázs / MTI
  • Történelmi folytonosság: a budapesti zsidóság a középkortól napjainkig meghatározó szerepet tölt be a főváros kulturális és gazdasági életében.
  • Építészeti sokszínűség: a mór stílusú monumentális épületektől a rejtett udvari imaházakig terjed a város zsinagógáinak egyedülálló kínálata.
  • Kulturális reneszánsz: az épületek ma már nemcsak hitéleti központok, hanem kiállításoknak és koncerteknek otthont adó élő közösségi terek is.

Melyek a legszebb budapesti zsinagógák?

Napjainkban Budapest ad otthont Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb és legaktívabb zsidó közösségének. A hitközségi élet rendkívül sokszínű, hiszen a neológ, az ortodox és más irányzatok békésen megférnek egymás mellett a városban.

A vallási élet mellett a kulturális reneszánsz is látványos: fesztiválok, kóser éttermek és oktatási intézmények hirdetik a közösség jelenlétét. A zsinagógák többsége ma már nemcsak imaház, hanem hangversenyek és kiállítások helyszíne is, amelyek nyitottak minden érdeklődő látogató számára. Ez a kettősség – az élő szakrális hagyomány és a modern kulturális nyitottság – teszi megkerülhetetlenné a fővárosi zsidó örökséget.

A Dohány utcai zsinagóga

Ez Európa legnagyobb, a világ második legjelentősebb zsidó imaháza, amely Ludwig Förster tervei alapján, bizánci-mór stílusban épült fel mindössze négy év alatt a későbbi pesti gettó területén. A monumentális épület háromezer ember befogadására alkalmas, belső tere pedig különleges ötvözete a zsidó hagyományoknak és a keresztény bazilikákra emlékeztető építészeti elemeknek. A Dohány utcai zsinagóga épületegyüttesének udvarán található az Emlékkert és az életfát formázó holokauszt-emlékmű, amely a történeti emlékezet fontos helyszínévé teszi a komplexumot.

A Dohány utcai zsinagóga díszes belső tere.
A budapesti zsinagógák leghíresebb képviselője a Dohány utcai zsinagóga, amely egyben múzeum is. 
Fotó: Cesare Andrea Ferrari /  Shutterstock 

A Rumbach utcai zsinagóga

Az Otto Wagner által tervezett, mór stílusú épület nyolcszögletű alaprajzával és az iszlám művészetet idéző finom ornamentikájával a pesti zsidónegyed egyik legkülönlegesebb látványossága. A belső térben a kék, az arany és a vörös színek dominálnak, az újszerű technikai megoldások pedig lehetővé teszik, hogy a tóraolvasó emelvény gombnyomásra süllyedjen a padló alá, teret adva kulturális eseményeknek. A Rumbach utcai zsinagóga ma már nemcsak szakrális helyszínként, hanem modern kulturális központként és interaktív kiállítótérként is funkcionál, bemutatva a magyar zsidóság együttélésének történetét.

A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga íszes belső tere.
A Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga jellegzetes mór stílusú belső tere.
Fotó: Mohai Balázs / MTI

A Budavári középkori zsidó imaház

A budai Várnegyedben, a Táncsics Mihály utcában található gótikus lakóház földszintjén egy XIV. századi zsidó imaház maradványai rejtőznek, amely a török hódoltság idején is a helyi közösség spirituális központjaként szolgált. A falakon látható héber feliratokkal díszített freskótöredékek és a középkori rituális tárgyak a budapesti zsidóság legkorábbi időszakába engednek betekintést. Ez a puritán, mégis méltóságteljes tér ma kiállítóhelyként működik, ahol a látogatók közvetlen közelről tapasztalhatják meg a budai zsidó negyed egykori mindennapjait.

A Budavári középkori zsidó imaház egyszerű belső tere.
A Budavári középkori zsidó imaház a középkori építészet elemeit viseli magán. 
Fotó:  Wikipédia/Mcsviktor

A Frankel Leó úti zsinagóga

A modern bérház udvarán található különleges imaház szinte észrevétlenül simul bele a környezetébe, ami a budapesti zsidóság egykori biztonsági törekvéseinek építészeti lenyomata. Az eredetileg 1888-ban épült, neogótikus stílusjegyeket hordozó épület belső tere családias hangulatot áraszt, miközben a századforduló polgári eleganciáját is őrzi. Napjainkban az egyik legélénkebb hitéletű budapesti közösség otthona, ahol a hagyományőrzés és a modern közösségi szemlélet szorosan összefonódik.

A Frankel Leó úti zsinagóga, amel két bérház közti telekre épült.
A Frankel Leó úti zsinagóga úgy simul bele a környezetébe, hogy alig lehet észrevenni. 
Fotó:  Wikipédia/Civertan

A Dózsa György úti zsinagóga

A Baumhorn Lipót által tervezett, 1908-ban felszentelt épület a pesti zsidóság külső kerületek felé történő terjeszkedésének és polgárosodásának egyik legszebb példája. A bazilikális elrendezésű, téglaarchitektúrás homlokzatú épület belső tere egykoron több mint nyolcszáz hívőt fogadott be, és bár külső megjelenése puritánabb, belső díszítése a korszak eleganciáját tükrözte. Érdekessége, hogy a II. világháború után az épületet gyűjtőtábornak, majd raktárnak használták, végül 1984-ben a központi terét a Budapesti Honvéd vívótermévé alakították át. A gyülekezet ma a korábbi kultúrteremként használt kisebb épületben folytatódik, így az épület a hitélet és a versenysport különös, mégis békés egymás mellett élésének helyszíne.

A Dózsa György úti zsinagóga, amelynek központi épületében ma a Budapesti Honvéd vívó és ökölvívó szakosztálya működik.
A Dózsa György úti zsinagóga, amelynek központi épületében ma a Budapesti Honvéd vívó és ökölvívó szakosztálya működik. 
Fotó:  Wikipédia/12akd

Ismerd meg a Dohány utcai nagy zsinagóga történetét a videóból is:

