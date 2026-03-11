Budapest építészeti kincsei: a legkülönlegesebb budapesti zsinagógák

A budapesti zsidóság története a középkorig nyúlik vissza, ám igazi virágzását a XIX. század második felében, a kiegyezés utáni időszakban élte. Ebben az érában a zsidó közösség vált a magyar polgárosodás és ipari fejlődés egyik legfontosabb motorjává. A pesti oldalon kialakuló zsidónegyed, az Erzsébetváros belső része a világ egyik legélénkebb kulturális csomópontjává vált. A tragikus XX. századi események, a holokauszt és a gettósítás azonban mély sebeket ejtettek, de a közösség életereje végül győzedelmeskedett a pusztítás felett. A budapesti zsinagógák ebben a történelmi kontextusban váltak a a túlélés és a folytonosság szimbólumaivá.

A legszebb budapesti zsinagógák egyike a Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga, melyet 2017-ben újítottak fel.

Fotó: Mohai Balázs / MTI

Történelmi folytonosság: a budapesti zsidóság a középkortól napjainkig meghatározó szerepet tölt be a főváros kulturális és gazdasági életében.

Építészeti sokszínűség: a mór stílusú monumentális épületektől a rejtett udvari imaházakig terjed a város zsinagógáinak egyedülálló kínálata.

Kulturális reneszánsz: az épületek ma már nemcsak hitéleti központok, hanem kiállításoknak és koncerteknek otthont adó élő közösségi terek is.

Melyek a legszebb budapesti zsinagógák?

Napjainkban Budapest ad otthont Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb és legaktívabb zsidó közösségének. A hitközségi élet rendkívül sokszínű, hiszen a neológ, az ortodox és más irányzatok békésen megférnek egymás mellett a városban.

A vallási élet mellett a kulturális reneszánsz is látványos: fesztiválok, kóser éttermek és oktatási intézmények hirdetik a közösség jelenlétét. A zsinagógák többsége ma már nemcsak imaház, hanem hangversenyek és kiállítások helyszíne is, amelyek nyitottak minden érdeklődő látogató számára. Ez a kettősség – az élő szakrális hagyomány és a modern kulturális nyitottság – teszi megkerülhetetlenné a fővárosi zsidó örökséget.

A Dohány utcai zsinagóga

Ez Európa legnagyobb, a világ második legjelentősebb zsidó imaháza, amely Ludwig Förster tervei alapján, bizánci-mór stílusban épült fel mindössze négy év alatt a későbbi pesti gettó területén. A monumentális épület háromezer ember befogadására alkalmas, belső tere pedig különleges ötvözete a zsidó hagyományoknak és a keresztény bazilikákra emlékeztető építészeti elemeknek. A Dohány utcai zsinagóga épületegyüttesének udvarán található az Emlékkert és az életfát formázó holokauszt-emlékmű, amely a történeti emlékezet fontos helyszínévé teszi a komplexumot.