„Soha nem volt olyan fontos, hogy a békeszerető emberek összefogjanak” – a Háborúellenes Gyűlésen Gajdics Ottó is ott volt

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen a résztvevők egyhangúan kifejezhették; nem kérnek a Nyugat-Európát vezető politikusok háborús sürgetéséből. Erről beszélt Gajdics Ottó újságíró is.

Kecskeméten tartották a harmadik Háborúellenes Gyűlést

Fotó: MW

„Soha nem volt olyan fontos, hogy a normális, józan eszüket őrző, békeszerető emberek összefogjanak” – Gajdics Ottó a Háborúellenes Gyűlésen

A békepárti tömeggel tartott Gajdics Ottó újságíró is. A Metropol kérdésére úgy fogalmazott, hogy talán most a legfontosabb, hogy a józan gondolkodású békepártiak együtt álljanak ki a háborús pszichózis ellen.

Amikor azt látjuk, hogy Nyugat-Európai vezető politikusai, a NATO tisztségviselői megelőző csapást akarnak mérni Oroszországra, akkor azt gondolom, soha nem volt olyan fontos, hogy a normális, józan eszüket őrző, békeszerető emberek összefogjanak és egyhangúan kiáltsák; nem, nem kérünk belőletek

– nyilatkozta Gajdics Ottó. Bátorított mindenkit, akinek esetleg kétségei vannak a Háborúellenes Gyűlés létjogosultságát illetően, hogy vegyenek részt ezeken a rendezvényeken, beszélgessenek és érezzék át a közösségi szellemet és a hovatartozás érzését, amivel garantáltan meg fog változni a véleményük. A háború áráról úgy nyilatkozott, hogy az elveszett emberéletek mögött erős pénzügyi érdekeltség húzódik meg.

Legelső sorban a naponta elveszett emberéletek ezrei teljesen értelmetlen célokért, de amúgy jól látszik, hogy azok akik ezt meg akarják hosszabbítani, sőt ki akarják terjeszteni, őket semmi más nem érdekli csak a saját zsebük, a lóvé, amin ezen keresni lehet

– fogalmazott az újságíró.

Itt lehet visszanézni a harmadik Háborúellenes Gyűlést