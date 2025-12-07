Kocsis Máté: "2026 áprilisában a magyaroknak utoljára van lehetőségük szavazni arról, hogy egy békepárti vagy háborúpárti kormányzást akarnak"

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök is hangsúlyozta, hogy a 2026-os választásokon a magyarok egyúttal a háborúhoz való viszonyulásukat is kifejezhetik. Kocsis Máté a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szintén erre hívta fel a figyelmet; az igazi kérdés, hogy Magyarország elakasztaná Európa háború iránti törekvéseit, vagy megengedné.
Számos politikus és közéleti szereplő megjelent a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen. Az eseményen a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjét, Kocsis Mátét kérdezte a Ripost, mi a véleménye a Gyűlés jelentőségéről. Az alföldi származású képviselő egyébként is szívesen látogatja ezt a környéket, viszont az esemény fontosságának több elemét kiemelte.
Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy ezek a Gyűlések a választási kampány előkészületeként is értelmezhetőek, hiszen 2026 áprilisában a magyaroknak utoljára van lehetőségük szavazni arról, hogy egy békepárti vagy háborúpárti kormányzást akarnak.
A velünk szemben álló politikai erők – a Tisza, a DK – ahogy az európai pártcsaládjaik, így ők maguk is az európai fősodratú politikusok álláspontját képviselik, mint Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozásából áll, ami természetesen belesodorná az egész Európai Uniót a háborúba, abból áll, hogy hitelekből finanszírozzuk az ukrajnai háborút és erőfeszítéseket, az európai polgárokat eladósítsuk. Ennek az a célja, hogy az egész európai fő politika egyöntetűen háborúpártivá váljon. Jövő tavasszal tudunk utoljára dönteni arról, hogyan viszonyulunk a háborúhoz
– nyilatkozta Kocsis Máté.
