Kocsis Máté: "2026 áprilisában a magyaroknak utoljára van lehetőségük szavazni arról, hogy egy békepárti vagy háborúpárti kormányzást akarnak"

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 07. 15:40
kecskemétKocsis Máté
A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is elmondta véleményét. A frakcióvezető arról beszélt, hogy a Háborúellenes Gyűlésekkel a magyarok a választásokra készülve is kifejezhetik; nem a háború, hanem a béke pártján állnak.

A kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor miniszterelnök is hangsúlyozta, hogy a 2026-os választásokon a magyarok egyúttal a háborúhoz való viszonyulásukat is kifejezhetik. Kocsis Máté a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szintén erre hívta fel a figyelmet; az igazi kérdés, hogy Magyarország elakasztaná Európa háború iránti törekvéseit, vagy megengedné.

Kocsis Máté a Háborúellenes Gyűlés üzenetéről beszélt
Kocsis Máté a Háborúellenes Gyűlés üzenetéről beszélt  Fotó: Facebook / Kocsis Máté

A 2026-os választás előkészítéseként is értelmezhetőek a Háborúellenes Gyűlések

Számos politikus és közéleti szereplő megjelent a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen. Az eseményen a Fidesz parlamenti frakcióvezetőjét, Kocsis Mátét kérdezte a Ripost, mi a véleménye a Gyűlés jelentőségéről. Az alföldi származású képviselő egyébként is szívesen látogatja ezt a környéket, viszont az esemény fontosságának több elemét kiemelte.

Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy ezek a Gyűlések a választási kampány előkészületeként is értelmezhetőek, hiszen 2026 áprilisában a magyaroknak utoljára van lehetőségük szavazni arról, hogy egy békepárti vagy háborúpárti kormányzást akarnak.

A velünk szemben álló politikai erők – a Tisza, a DK – ahogy az európai pártcsaládjaik, így ők maguk is az európai fősodratú politikusok álláspontját képviselik, mint Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozásából áll, ami természetesen belesodorná az egész Európai Uniót a háborúba, abból áll, hogy hitelekből finanszírozzuk az ukrajnai háborút és erőfeszítéseket, az európai polgárokat eladósítsuk. Ennek az a célja, hogy az egész európai fő politika egyöntetűen háborúpártivá váljon. Jövő tavasszal tudunk utoljára dönteni arról, hogyan viszonyulunk a háborúhoz

 – nyilatkozta Kocsis Máté.

@ripost.hu

Brüsszel el akarja adósítani Európát és vele együtt Magyarországot is, hogy a háborút támogassa Miközben Orbán Viktor az amerikai elnökkel közösen küzd a békéért, míg a magyar baloldal inkább háborúba sodorná Magyarországot #Ripost #haboruellenesgyules #Kecskemet #OrbanViktor #nowar #notisza #FideszKDNP

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
