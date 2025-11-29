Zúgott a taps: "Viktor! Viktor" - Videó

A két héttel ezelőtti, győri találkozó után most szombaton Nyíregyházán folytatódott a digitális polgári körök Háborúellenes Gyűlés sorozata. A 11 órakor kezdődő rendezvényen a HEGY nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vettek.
Emellett Kapu Tibor és Farkas Bertalan magyar űrhajósok is jelen voltak, akik mindketten a városhoz kötődnek. Rákay Philip arra emlékeztetett, hogy az ukrán határ közelsége sokszor szívszorító helyzeteket teremtett a térségben. Szabó Zsófi beszédében kiemelte: a háború mindent felemészt, a béke pedig mindenki közös érdeke.
Mint korábban, úgy most is teltház fogadta a Háborúellenes gyűlés résztvevőit. Mutatjuk azokat a legemlékezetesebb pillanatokat, ahogy a tömeg tapssal és éltetéssel fogadta a magyar kormányfőt, Orbán Viktor!
