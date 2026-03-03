„Minden egyes hang után imádkoztam Istenhez, hogy a bomba ne találjon be” – elképesztő, hogy menekült a frontról az ukrán család

Egyes ukrán családok Európán belül próbálnak új otthont keresni, mások a tengeren túlra mennek, ha megtehetik. Egy ukrán nő az édesanyával és lányaival egészen Texasig menekült a háború elől, de a kivándorlásuk nem ment rögtön egyről a kettőre.

Fotó: Dmytro Larin / Shutterstock

Alina Lytvynenko és családja 2022-ben elhagyta a Kijevtől észak-keletre található Zavoricsi faluját, ez azonban több nehézségbe ütközött. Az otthonuk pár napon belül háborús zónává vált, az oroszok épp az Alináék háza melletti hídon mentek be a faluba. A család a jéghideg pincében bújt el, sütiken éltek, amíg a közvetlen veszély elmúlt.

Az otthonaink és a mezőink voltak az első vonal, a pajzs, ami védte az oroszokat a katonáink rakétáitól. Minden egyes hang után imádkoztam Istenhez, hogy a bomba ne találjon be ott, ahol mi bújtunk el. Azonnal meghaltunk volna, vagy elevenen elégünk, mivel a faszerkezet épp arra a pincére épült, ahol mi voltunk

– nyilatkozta Alina a Star-Telegramnak.

A kivándorlásuk sem indult egykönnyen; egy segítő felajánlotta nekik, hogy elviszi őket egy biztonságos faluba, csakhogy a sofőrt nem sokkal ezután lelőtték. Egy másik segítő annyit írt nekik, hogy ha életben lesznek, elfuvarozza őket máshova. Alina egész éjszaka imádkozott, hogy semmi baj ne történjen.

A család hetekkel később jutott el Németországba, ahonnan utána Texasba utaztak. Egy Facebook csoporton keresztül léptek kapcsolatba egy texasi családdal, miután rengeteg átverés és hamis hirdetés találta meg őket. Alinának és édesanyjának is vissza kellett mennie Kijevbe, hogy nemzetközi útlevelet szerezzenek. Két bőrönddel repültek ki az Egyesült Államokba 2023 januárjában.

Az egyik lánya azóta leérettségizett, Alina pedig sikeresen munkába állt. A mostani helyzetet tekintve nem tartják valószínűnek, hogy valaha hazamennek Ukrajnába.

Számos család most is Zavoricsiben rekedt, a bombázások és dróntámadások elől bujkálnak még mindig.

Forrás: Metropol