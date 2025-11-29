Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett a mai Háborúellenes gyűlésről

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 10:03 / FRISSÍTÉS: 2025. november 29. 10:19
NyíregyházaOrbán Viktor
A mai Háborúellenes gyűlésen is beszédet mond Orbán Viktor.
Ahogy arról a Bors beszámolt, a november 15-én Győrben, hatalmas sikerrel megtartott első Háborúellenes gyűlés után ma Nyíregyházán gyűlik össze a tömeg. 

Úgy tudni, hogy a 11 órakor kezdődő rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is. A HEGY nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen. 

A várt eseményről most pedig Orbán Viktor is posztolt a Facebook-oldalán:

Moszkvából egyenesen Nyíregyházára. Beszámolok az orosz útról és minden másról is. 11-kor kezdünk. Nézzétek itt, a Facebookon!

- írta a miniszterelnök. 

Bejegyzéséhez több fotót is megosztott, amelyeket itt meg is nézhetsz:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu