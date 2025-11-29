Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett a mai Háborúellenes gyűlésről

Ahogy arról a Bors beszámolt, a november 15-én Győrben, hatalmas sikerrel megtartott első Háborúellenes gyűlés után ma Nyíregyházán gyűlik össze a tömeg.

Úgy tudni, hogy a 11 órakor kezdődő rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is. A HEGY nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen.

A várt eseményről most pedig Orbán Viktor is posztolt a Facebook-oldalán:

Moszkvából egyenesen Nyíregyházára. Beszámolok az orosz útról és minden másról is. 11-kor kezdünk. Nézzétek itt, a Facebookon!

- írta a miniszterelnök.

Bejegyzéséhez több fotót is megosztott, amelyeket itt meg is nézhetsz: