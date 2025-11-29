HEGY: Nyíregyházán tartanak háborúellenes gyűlést

A két héttel ezelőtti, győri találkozó után most szombaton Nyíregyházán folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése.

Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen is jelen lesz / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A Magyar Nemzet információi szerint, a 11 órakor kezdődő rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is. A HEGY nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen.

