HEGY: Nyíregyházán tartanak háborúellenes gyűlést

A két héttel ezelőtti, győri találkozó után most szombaton Nyíregyházán folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése.
A Magyar Nemzet információi szerint, a 11 órakor kezdődő rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is. A HEGY nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen.
A győri háborúellenes gyűlés hatalmas siker volt!
