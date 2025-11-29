Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
HEGY: Nyíregyházán tartanak háborúellenes gyűlést

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 29. 06:20 / FRISSÍTÉS: 2025. november 29. 07:39
Gulyás GergelyDPKSzabó Zsófi
Szombaton mindenki Nyíregyházára fog figyelni. A győri háborúellenes gyűlés sikeres volt.
Bors
A két héttel ezelőtti, győri találkozó után most szombaton Nyíregyházán folytatódik a digitális polgári körök háborúellenes gyűlése. 

Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen is jelen lesz
Orbán Viktor a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen is jelen lesz / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

A Magyar Nemzet információi szerint, a 11 órakor kezdődő rendezvényen beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is. A HEGY nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip mellett művészek, közéleti szereplők és helyi lokálpatrióták is részt vesznek az eseményen. 

A győri háborúellenes gyűlés hatalmas siker volt!


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
