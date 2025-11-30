A következő hónapokban is ki kell állni a magyar hazáért!

Balatoni Katalin Pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszterelnöki biztos a nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen elmondta, hogy a következő hónapokban is az országért fognak dolgozni és megmutatják az ilyen találkozók alkalmával, hogy a jobboldali közösségek milyen összetartóak.

Balatoni Katalin: a magyar hazát a következő hónapokban is meg fogjuk védeni! Fotó: Facebook / Balatoni Katalin

Azért, hogy találkozzunk és összekapcsolódjunk, hiszen egymásból tudunk megerősödni és nagyon fontos az, hogy érezzük, van közös célunk, van miért hinni és van miért küzdeni és ezt fogjuk tenni a következő hónapokban, hogy kiállunk a magyar hazáért, a magyar nemzetért

- mondta a miniszterelnöki biztos a Metropol azon kérdésre válaszolva, hogy miért tartja rendkívül fontosnak a Háborúellenes Gyűléseken való részvételt.