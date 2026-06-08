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Zámbó Krisztián szerelme végre felépült: Takács Zsuzska nem akármilyen magas sarkúban szexizik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Zámbó Krisztián
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 08. 20:05
Takács Zsuzsibalesetmagassarkúgyógyulás
Zámbó Jimmy fia és kedvese a poklok poklát járták meg az elmúlt időszakban, miután Takács Zsuzska megcsúszott a jeges úton és komoly lábtörést szenvedett. Zámbó Krisztián párja a műtét után hónapokig lábadozott, de mostanra úgy tűnik, teljesen felépült.
Niki
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Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska kemény fél éven vannak túl, hiszen a gyönyörű modell még januárban csúszott el egy villamosmegállóban a jég miatt, aminek következtében eltört a sípcsontja. Emiatt sajnos azonnal kórházba került, és meg is kellett műteni, ami után hosszú hónapokig tartott a felépülés. Zsuzsi szerencsére mostanra sokkal jobban van, sőt úgy tűnik,  végre magassarkút is húzhatott, nem is akármilyet.

Takács Zsuzskát Zámbó Krisztián ápolta a baleset után.
Takács Zsuzska és Zámbó Krisztián végre fellélegezhetnek, úgy tűnik, a modell lába teljesen meggyógyult (Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Takács Zsuzska balesete után hetekig ágyhoz kötve, begipszelt lábbal élte az életét, ami alatt természetesen kedvese, Zámbó Krisztián gondoskodott róla. És bár a januári törés után kilenc héttel végre lekerült róla a gipsz, de a teljes felépülésig még igen hosszú volt az út. Ezalatt a csinos modell lapunknak többször is mesélt arról, hogy mit hiányol a legjobban a hétköznapjaiból, és bizony ez nem más volt, mint hogy magas sarkú cipőket hordhasson.

Sokáig nem használhattam a lábamat, mivel idézőjelesen kilenc hétig gipszben voltam, így nagyon bemerevedett a bokám. A járást újratanultam, meg még tanulom is. Azért a fotózásokra már fel-fel kerül a magas sarkú is. Illetve ma is megyünk az edzőterembe, ahol vannak olyan eszközök, amiket a gyógytornán is használok

 – mondta április közepén a felépülésével kapcsolatban, azóta pedig úgy tűnik, minden visszatért a régi kerékvágásba.

Takács Zsuzska egy igazán dögös darabot választott tegnap.
Takács Zsuzska műtétje óta végre újra hordhat magas sarkú cipőket (Fotó: Takács Zsuzska Instagram)

Zámbó Krisztián Zsuzskával forgat klipet

A szerelmesek tegnap egy randiról jelentkeztek be, ahol jól látható, hogy Zsuzska már egy magas sarkú cipőt visel, nem is akármilyet. A szexi darab bizony még a gyakorlott viselőknek is kihívást jelenthet, különösen egy ilyen tortúra után, de a modell teljes magabiztossággal viseli, így úgy tűnik, végre minden rendben. Emellett Zámbó Krisztián Zámbó Jimmy egyik dalának feldolgozásával készül épp előrukkolni, amihez természetesen videóklip is készül, szerelme főszereplésével. A kisfilmben pedig Zsuzsi szintén egy igazán dögös cipőben látható, amiről egy külön snittet is láthatunk a rövid előzetesben. Ezt látva pedig már bizonyára mindenki megérti Zámbó Krisztián menyasszonyát, hiszen valóban elképesztően állnak neki ezek a darabok, és vétek lenne a szekrényben dugdosni őket.

 

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