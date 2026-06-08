Zámbó Krisztián szerelme végre felépült: Takács Zsuzska nem akármilyen magas sarkúban szexizik

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzska kemény fél éven vannak túl, hiszen a gyönyörű modell még januárban csúszott el egy villamosmegállóban a jég miatt, aminek következtében eltört a sípcsontja. Emiatt sajnos azonnal kórházba került, és meg is kellett műteni, ami után hosszú hónapokig tartott a felépülés. Zsuzsi szerencsére mostanra sokkal jobban van, sőt úgy tűnik, végre magassarkút is húzhatott, nem is akármilyet.
Takács Zsuzska balesete után hetekig ágyhoz kötve, begipszelt lábbal élte az életét, ami alatt természetesen kedvese, Zámbó Krisztián gondoskodott róla. És bár a januári törés után kilenc héttel végre lekerült róla a gipsz, de a teljes felépülésig még igen hosszú volt az út. Ezalatt a csinos modell lapunknak többször is mesélt arról, hogy mit hiányol a legjobban a hétköznapjaiból, és bizony ez nem más volt, mint hogy magas sarkú cipőket hordhasson.
Sokáig nem használhattam a lábamat, mivel idézőjelesen kilenc hétig gipszben voltam, így nagyon bemerevedett a bokám. A járást újratanultam, meg még tanulom is. Azért a fotózásokra már fel-fel kerül a magas sarkú is. Illetve ma is megyünk az edzőterembe, ahol vannak olyan eszközök, amiket a gyógytornán is használok
– mondta április közepén a felépülésével kapcsolatban, azóta pedig úgy tűnik, minden visszatért a régi kerékvágásba.
A szerelmesek tegnap egy randiról jelentkeztek be, ahol jól látható, hogy Zsuzska már egy magas sarkú cipőt visel, nem is akármilyet. A szexi darab bizony még a gyakorlott viselőknek is kihívást jelenthet, különösen egy ilyen tortúra után, de a modell teljes magabiztossággal viseli, így úgy tűnik, végre minden rendben. Emellett Zámbó Krisztián Zámbó Jimmy egyik dalának feldolgozásával készül épp előrukkolni, amihez természetesen videóklip is készül, szerelme főszereplésével. A kisfilmben pedig Zsuzsi szintén egy igazán dögös cipőben látható, amiről egy külön snittet is láthatunk a rövid előzetesben. Ezt látva pedig már bizonyára mindenki megérti Zámbó Krisztián menyasszonyát, hiszen valóban elképesztően állnak neki ezek a darabok, és vétek lenne a szekrényben dugdosni őket.
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