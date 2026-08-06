Kánikulai SPAR-akció: jégkrémek és mélyhűtött kedvencek akár 50%-os kedvezménnyel

A 35 éve Magyarországon működő SPAR üzletlánc ezúttal is több akciós ajánlattal várja a vásárlókat. A heti kedvezmények között elsősorban a nyári szezonhoz illő fagyasztott termékek kaptak helyet, így a jégkrémektől kezdve a gyorsfagyasztott élelmiszerekig számos termékből kedvezőbb áron lehet feltölteni az otthoni készleteket.
A nyári forróságban különösen népszerűek a jégkrémek és más mélyhűtött termékek, a SPAR heti akciójában pedig több ilyen termék is kedvezőbb áron vásárolható meg. Az üzletlánc aktuális ajánlatai között a desszertek mellett gyorsan elkészíthető fagyasztott élelmiszerek is szerepelnek. A teljes akciós kínálat az online katalógusban érhető el – írja cikkében a Mindmegette.
Az akciós kínálatban a klasszikus pálcikás jégkrémektől a családi kiszerelésű fagylaltokon át a prémium desszertekig számos termék megtalálható. Egyes termékek jelentős árengedménnyel érhetők el, sőt a hétvégi akcióban egy népszerű jégkrém féláron is megvásárolható.
A fagyasztott élelmiszerek nemcsak kényelmesek, hanem a nagy melegben is jól jöhetnek, amikor kevesen szeretnének hosszú időt a tűzhely mellett tölteni. A SPAR eheti akciójában több gyorsfagyasztott termék is kedvezményes áron érhető el, így a gyors ebédhez vagy vacsorához szükséges alapanyagokat is olcsóbban lehet beszerezni.
A felsorolt akciók 2026. augusztus 6. és 12. között érvényesek, a hétvégi árengedményekben részt vevő termékek pedig 2026. augusztus 7. és 9. között vásárolhatók meg a megjelölt kedvezményekkel – írja a Mindmegette.
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