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Kánikulai SPAR-akció: jégkrémek és mélyhűtött kedvencek akár 50%-os kedvezménnyel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Spar
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 06. 14:20
jégkrémSpar Magyarország Kftakcióhőség
A nyári hőségben különösen jól jöhetnek a kedvezményes fagyasztott termékek, hiszen ilyenkor a jégkrémek és a gyorsan elkészíthető ételek iránt is megnő a kereslet. A SPAR ezen a héten több ilyen terméket is jelentős árengedménnyel kínál, egyes jégkrémek, desszertek és gyorsfagyasztott élelmiszerek pedig csaknem féláron vásárolhatók meg.
Bors
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A 35 éve Magyarországon működő SPAR üzletlánc ezúttal is több akciós ajánlattal várja a vásárlókat. A heti kedvezmények között elsősorban a nyári szezonhoz illő fagyasztott termékek kaptak helyet, így a jégkrémektől kezdve a gyorsfagyasztott élelmiszerekig számos termékből kedvezőbb áron lehet feltölteni az otthoni készleteket.

Jégkrémekből most különösen nagy a választék a SPAR polcain
Jégkrémekből most különösen nagy a választék a SPAR polcain 
Fotó: Pixel-Shot / shutterstock
  • A SPAR ezen a héten több jégkrémet és mélyhűtött terméket is jelentős kedvezménnyel kínál.
  • Egyes termékek, köztük a Magnum poharas jégkrém, akár féláron is megvásárolhatók.
  • A gyorsfagyasztott pizzák, halrudak és rántott készételek is szerepelnek az akciós kínálatban.
  • Az árengedmények 2026. augusztus 6. és 12. között, a hétvégi akciók pedig augusztus 7–9. között érvényesek.

SPAR-akciók a kánikulában: jégkrémek és mélyhűtött termékek akár féláron

A nyári forróságban különösen népszerűek a jégkrémek és más mélyhűtött termékek, a SPAR heti akciójában pedig több ilyen termék is kedvezőbb áron vásárolható meg. Az üzletlánc aktuális ajánlatai között a desszertek mellett gyorsan elkészíthető fagyasztott élelmiszerek is szerepelnek. A teljes akciós kínálat az online katalógusban érhető el – írja cikkében a Mindmegette

Jégkrémekből most különösen nagy a választék a SPAR polcain

Az akciós kínálatban a klasszikus pálcikás jégkrémektől a családi kiszerelésű fagylaltokon át a prémium desszertekig számos termék megtalálható. Egyes termékek jelentős árengedménnyel érhetők el, sőt a hétvégi akcióban egy népszerű jégkrém féláron is megvásárolható.

  • Carte d'Or jégkrém: az 1 literes kiszerelés most csak 1799 Ft-ba kerül majd.
  • S-BUDGET vaníliás pálcikás jégkrém: elképesztő akció, 2 db vásárlása esetén darabja csak 199 forint!
  • Gulliver pálcikás jégkrém: 599 Ft helyett MySpar applikációval most 16%-kal olcsóbban, 499 Ft-ért kapható.
  • Twister Multipack jégkrémválogatás: a 4 darabos, nagyméretű és a 8 db-os mini kiszerelés egységesen 1349 Ft lesz.
  • SPAR Bubble Gum pálcikás jégkrémválogatás: 33%-kal olcsóbb, így 1499 Ft helyett csak 999 Ft-ba kerül!
  • Magnum poharas jégkrém: a hétvégi akcióban (2026.08.07. és 2026.08.09. között) most 50%-kal olcsóbban, azaz féláron kapható!
SPAR-akciók a kánikulában: jégkrémek és mélyhűtött termékek akár féláron
SPAR-akciók a kánikulában: jégkrémek és mélyhűtött termékek akár féláron Fotó: SPAR

Praktikus megoldások a nyári napokra

A fagyasztott élelmiszerek nemcsak kényelmesek, hanem a nagy melegben is jól jöhetnek, amikor kevesen szeretnének hosszú időt a tűzhely mellett tölteni. A SPAR eheti akciójában több gyorsfagyasztott termék is kedvezményes áron érhető el, így a gyors ebédhez vagy vacsorához szükséges alapanyagokat is olcsóbban lehet beszerezni.

  • Gyorsfagyasztott Bilal pizza: csirkés, csirke-arrabiata és pepperoni ízekben most csak 999 Ft-ért kapható.
  • Frosta halrudak: minden haltermék árából 25%-ot elengednek, így olcsóbban vásárolhatod meg a gyerekek kedvencét.
  • Ripp Ropp rántott gouda sajt: 1799 Ft helyett MySpar applikációval 22%-kal olcsóbb, így 1399 Ft-ba kerül majd.
  • Roppant termékek: a csirkemellfilé rusztikus panírban és a sertésszelet ropogós panírban 3499 Ft-ba, míg a csirkemellfilé roppanós bundában 3999 Ft-ba kerül majd. Nagy segítség a melegben, hiszen így megúszhatjuk a panírozást!

A felsorolt akciók 2026. augusztus 6. és 12. között érvényesek, a hétvégi árengedményekben részt vevő termékek pedig 2026. augusztus 7. és 9. között vásárolhatók meg a megjelölt kedvezményekkel – írja a Mindmegette. 

 

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