Kánikulai SPAR-akció: jégkrémek és mélyhűtött kedvencek akár 50%-os kedvezménnyel

A 35 éve Magyarországon működő SPAR üzletlánc ezúttal is több akciós ajánlattal várja a vásárlókat. A heti kedvezmények között elsősorban a nyári szezonhoz illő fagyasztott termékek kaptak helyet, így a jégkrémektől kezdve a gyorsfagyasztott élelmiszerekig számos termékből kedvezőbb áron lehet feltölteni az otthoni készleteket.

Jégkrémekből most különösen nagy a választék a SPAR polcain

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A SPAR ezen a héten több jégkrémet és mélyhűtött terméket is jelentős kedvezménnyel kínál.

Egyes termékek, köztük a Magnum poharas jégkrém, akár féláron is megvásárolhatók.

A gyorsfagyasztott pizzák, halrudak és rántott készételek is szerepelnek az akciós kínálatban.

Az árengedmények 2026. augusztus 6. és 12. között, a hétvégi akciók pedig augusztus 7–9. között érvényesek.

SPAR-akciók a kánikulában: jégkrémek és mélyhűtött termékek akár féláron

A nyári forróságban különösen népszerűek a jégkrémek és más mélyhűtött termékek, a SPAR heti akciójában pedig több ilyen termék is kedvezőbb áron vásárolható meg. Az üzletlánc aktuális ajánlatai között a desszertek mellett gyorsan elkészíthető fagyasztott élelmiszerek is szerepelnek. A teljes akciós kínálat az online katalógusban érhető el – írja cikkében a Mindmegette.

Jégkrémekből most különösen nagy a választék a SPAR polcain

Az akciós kínálatban a klasszikus pálcikás jégkrémektől a családi kiszerelésű fagylaltokon át a prémium desszertekig számos termék megtalálható. Egyes termékek jelentős árengedménnyel érhetők el, sőt a hétvégi akcióban egy népszerű jégkrém féláron is megvásárolható.