Megrázó fotók: így néz ki most, a kiszáradás határán a Velencei-tó

A Velencei-tó évtizedek óta a nyári kikapcsolódás egyik legkedveltebb helyszíne Magyarországon. Generációk nőttek fel a sekély vízben pancsolva, családok ezrei töltötték itt a vakációjukat, a part pedig minden nyáron megtelt fürdőzőkkel, horgászokkal és turistákkal. Most azonban egészen más kép fogadja az érkezőket.

A Velencei-tó brutális állapotban van Fotó: MW

Ahogy azt május elején már megírtuk, a tó vízszintje aggasztóan alacsony volt, a helyzet pedig azóta sem javult. Sőt, az elmúlt hetekben tovább romlott. A part mentén helyenként métereken keresztül csak száraz, repedezett meder látható, a víz pedig egyre távolabb húzódik vissza.

A kiszáradt meder egy darabja Fotó: MW

A strandon akár 20 métert is kell sétálni az egykori partvonaltól, mire a látogatók elérik a vizet. A tó egyes részein olyan sekély a víz, hogy akik jóval beljebb merészkednek, azoknak is csupán bokáig ér.

A tó közepén is a fürdőzők lábszáráig ér a víz Fotó: MW

A helyzetet jól mutatják a hivatalos adatok is. A Velencei-tó optimális vízállása 130 centiméter lenne, ehhez képest pénteken reggel (máj.29.) Agárdnál mindössze 62 centimétert mértek. Ez alig fele az ideális értéknek, ráadásul az eddigi rekordalacsony szinteket korábban ősszel jegyezték fel, nem már a nyár küszöbén.

A Velencei-tó egyszer már teljesen kiszáradt

Bár a mostani állapot rendkívül aggasztó, a Velencei-tó történetében nem példa nélküli az ilyen drasztikus vízhiány. A feljegyzések szerint 1863 és 1866 között a tó teljesen kiszáradt. Más időszakokban viszont éppen az ellenkezőjére volt példa: 1963-ban Agárdnál 226 centiméteres vízállást mértek.

A helyiek már most érzik a bajt. A tóparti vállalkozók szerint a vendégek száma elmarad a megszokottól.

Más években ilyenkor már tele volt a part fürdőzőkkel, sokan érkeztek Budapestről és Székesfehérvárról is. Most inkább csak megnézik, mi történt a tóval. Sokan katasztrófaturistaként jönnek, sétálnak egyet, megisznak egy sört, aztán továbbállnak. Már a szezon elején érezhető a visszaesés

– mondta lapunknak egy büfés.

Nemcsak a turizmus, hanem a horgászat is megszenvedi az alacsony vízállást. A visszahúzódó víz és a változó körülmények miatt egyre kevesebben választják a tavat kikapcsolódásuk helyszínéül.