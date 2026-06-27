Hőkupola: azonnali vízkorlátozást vezettek be négy Pest megyei településen

Nemcsak a hőmérő szaladt fel 40 fok közelébe: Pest megyében már a csap is szigorúbb szabályok szerint folyik. A rendkívüli hőség és a megugró vízfogyasztás miatt négy agglomerációs településen vezettek be I. fokú vízkorlátozást szombaton. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán és Veresegyház önkormányzata is takarékos vízhasználatra szólította fel a lakosságot.
Az intézkedések szigorúsága azonban eltérő. Míg Veresegyházon és Szadán egyelőre csak javasolják a lakóknak, hogy a nem létfontosságú vízhasználatot mellőzzék, addig két másik településen már ennél szigorúbb szabályok léptek életbe.
Őrbottyánban és Erdőkertesen egyenesen tilos az ivóvízhálózatról reggel 6 és este 11 óra között tömlővel locsolni, járdát és utat mosni, automata öntözőberendezést működtetni, gépjárművet mosni, valamint úszómedencét feltölteni.
A korlátozások oka a napok óta tartó csapadékmentes, forró időjárás, ami miatt a háztartások vízigénye drasztikusan megnőtt. A mostani lépések célja, hogy a nyomásesést és az esetleges vízhiányt megelőzzék, biztosítva a folyamatos ellátást mindenki számára.
Az előrejelzések szerint a helyzet a következő napokban csak fokozódik. Szombaton 36-39, vasárnap pedig helyenként akár 40 fokos csúcshőmérséklet is várható. Hétfőre az egész országot érintő, rekordközeli hőséggel fenyeget az időjárás, ezért a hatóságok azt javasolják, hogy a korlátozással nem érintett településeken is fogadják meg a takarékossági intézkedéseket.
A mostani kánikulát egy Nyugat-Európa felől érkező hőkupola okozza. A jelenség az egész kontinenst sújtja: Franciaországban és Hollandiában tömegrendezvényeket halasztottak el, Londonban 38 fokot mértek, de Berlinben, Varsóban és Prágában is 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek.
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