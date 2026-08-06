Józan László így kigyúrta magát közel a 40-hez: Ez áll a látványos változás mögött

A rohanó mindennapok, a felgyorsult tempó és a folyamatos megfelelési kényszer korában mindannyian hajlamosak vagyunk elfelejteni, mi is számít igazán. Józan László, a népszerű és sokat foglalkoztatott színész azonban nem hagyja, hogy a külvilág zaja elterelje a figyelmét a legfontosabb dolgokról. Az utóbbi időben nemcsak a színházi deszkákon és a képernyőn nyújt kiemelkedő teljesítményt, hanem a magánéletében is egy rendkívül tudatos, kiegyensúlyozott útra lépett. A színész nyíltan mesélt arról, hogyan alakította át az életmódját, milyen mentális és fizikai változásokon ment keresztül, és miért tartja veszélyesnek a közösségi média által közvetített hamis illúziókat.

Józan László színész jobb formában van, mint valaha (Fotó: Facebook)

Józan László személyi edzővel dolgozik a jobb formáért

Józan László számára a fizikai aktivitás sosem volt idegen, ám az utóbbi időben szintet lépett a tudatosság terén. Felismerte, hogy a látványos eredményekhez a kitartó munka mellett a konyhában is rendet kell tenni: „Az edzés önmagában nem elég, a táplálkozásra nagyon oda kell figyelni. Az étkezés legalább annyira fontos, mint az edzés. Nagyon sokat segített az is, hogy személyi edzővel edzem. Folyamatosan kontrollálva vagyok, ez rengeteget segít a cél elérésében” – avatott be a részletekbe a színész, aki azt is hozzátette, hogy a sport nem egy hirtelen jött fellángolás az életében: „A mozgás évek óta az életem része, nem újdonság a részemről, csak most koncentráltabban edzem, tudatosabban próbálom élni az életemet.” A rendszeres tréningek hatása azonban messze túlmutat a puszta esztétikán. A művész szerint a testmozgás a lelki egészségének is a legfőbb bástyája lett, ami átsegíti a legnehezebb, legzsúfoltabb időszakokon is:

Mentálisan legalább annyit segít, mint fizikálisan. Bármilyen fáradtan megyek le, az edzés végére rendre fittnek érzem magam. Ad egy rendszert az életemnek

– mondta Laci, aki a súlyzós edzések mellett a kardiózást sem hanyagolja el: „A futás is nagy szerelmem, így tud az életem kerek lenni.”

Elégedett önmagával

A rengeteg munka mellett idén a grandiózus utazások elmaradnak, ám ez egyáltalán nem keseríti el a színészt. Számára a pihenés nem a luxusról, hanem a feltöltődésről szól:

Egy hét tengerpart azért lesz augusztusban. Bárhol jó nekem, ahol van egy kis tengerpart. Nagyon jól érzem magam a bőrömben, persze vannak még célok, hiányosságaim, de már közel negyvenévesen megtanultam, hogy nem szabad elégedetlennek lenni. Mindig jobb életet akarunk: jobb munkát, jobb testet, több pénzt, satöbbi. Azt vallom, hogy legyünk elégedettek, álljunk meg egy pillanatra. Persze lehetne még kockásabb a hasam, lehetne több pénzem, de egyébként most tök jól vagyok

– vallotta be a Sztárbox egykori résztvevője.