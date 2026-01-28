Komoly döntést hozott Veréb Tamás, a jövőjéről van szó

Nem hisz a fogadalmakban, idén mégis fontos elhatározást fogalmazott meg Veréb Tamás: több időt szeretne tölteni a családjával.
Különleges volt a színész-énekes számára az elmúlt év: egymást érték a szakmai sikerek és az izgalmas újdonságok, hiszen először formálhatott meg antihőst, és táncos-komikus szerepben is most próbálhatta ki magát. A színpadon túl a magánélete is új szintre lépett: év elején eljegyezte a szerelmét, Koltai Vivient, majd májusban a boldogító igent is kimondták. Veréb Tamás esküvője titokban zajlott, amelyen a közeli családtagok, barátok és kollégák vettek részt, így a nagy nap igazán bensőséges volt.
„Január 6-án indult el igazán a közös életünk egy lánykéréssel, legalábbis a hivatalos oldalon, majd 2025 májusában össze is házasodtunk. Ez tényleg csoda, nemcsak az esküvő miatt, hanem azért is, mert megtaláltam azt, akivel szeretném leélni az életem, és ő is ugyanígy érez. Ráadásul Vivien minden szakmai sikeremben az első számú támaszom volt, így összességében egy nagyon szép év volt. Azt szeretném, ha ez a lendület 2026-ra is kitartana” – kezdte a hot!-nak Veréb Tamás. „Az Erkel Színházban továbbra is izgalmas feladatok várnak rám, emellett egy koncertsorozatra készülünk, amely a Szívem, lelkem címet kapta, és Budapest lesz az első állomása.”
Tomi tele van tervekkel és szakmai célokkal, ugyanakkor idén tudatosan szeretne több időt szánni azokra is, akik igazán fontosak számára. Úgy érzi, a munka mellett a családdal és a szeretteivel megélt közös pillanatok adják azt az egyensúlyt, amiből hosszú távon is építkezni tud.
„Nagyon izgalmas év elé nézünk, de magánéleti és családi szinten is megfogadtam, hogy a 2025-ös őrület után sokkal több valódi időt szeretnék tölteni azokkal, akiket szeretek. A lendület marad, csak több énidővel és családi idővel kiegészítve” – szögezte le a színész, majd elárulta, mi az, amiben megváltozott a feleségével, Koltai Viviennel az életük, amióta házasok lettek. „Alapvetően nem hiszek abban, hogy egyik napról a másikra óriási változások történnek, és a házasságunk is inkább csak megerősítette azt, ami addig is volt köztünk. Nevettünk is rajta, hogy az esküvő után gyakorlatilag egy szabadnapom volt, majd minden ment tovább ugyanabban a tempóban, mindkettőnknek rengeteg munkával. Számunkra az a fontos, hogy az esték és a reggelek mindig közösek legyenek. Nem panaszkodunk, mert nagyon boldogok vagyunk, és én tudatosan hálát adok azért, amim van.”
A színész tudatosan éli a mindennapjait, és még arra is van bevált receptje, hogyan bírja a nagy hajtást.
„Ez segít abban is, hogy bírjam ezt az őrült tempót: időről időre megállok, és összeszámolom, mennyi jó vesz körül, legyen az szakmai siker vagy az a biztonság, hogy van hova hazamennem, és van, aki vár. Hiszem, hogy nem a számok, nem a pénz vagy a nézőszám adja az igazi motivációt, mert ezek csak illúziók. Ami igazán számít, az az, hogy van-e otthon, és van-e kivel megosztani az életet. Talán ez az egyik legfontosabb gondolat, amit továbbadhatok: akkor is érdemes számba venni a jót, amikor épp kevesebb van belőle, mert tudom, hogy ez egyszer változik. Így történt ez velem is.”
Február 13-án mutatják be az Erkel Színházban a Hogyan tudnék élni nélküled? című nagy sikerű film színpadi változatát, amelyben a Gábor nevű karaktert alakítja majd, akit a filmben Marics Peti formál meg.
„Ez egy nagyon vicces és izgalmas szerep, ami számomra is teljesen váratlan volt, de éppen ezért különösen izgalmas kihívás, és nagyon várom a bemutatót!” – nyilatkozta a színész a hot! magazinnak.
