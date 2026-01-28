Komoly döntést hozott Veréb Tamás, a jövőjéről van szó

Nem hisz a fogadalmakban, idén mégis fontos elhatározást fogalmazott meg Veréb Tamás: több időt szeretne tölteni a családjával.

Veréb Tamás egy igazán sikeres évet tudhat maga mögött (Fotó: Forgács Bea/hot! magazin)

Veréb Tamás az elmúlt évben számtalan szakmai sikert ért el, és titkos esküvőn vette feleségül Koltai Vivient .

az elmúlt évben számtalan szakmai sikert ért el, és titkos esküvőn vette feleségül . Idén tudatosan több időt szeretne tölteni családjával és feleségével.

Motivációját nem a pénz és a szakmai siker, hanem a szeretteivel megélt hétköznapi boldogság adja.

Veréb Tamás színházi és magánéleti sikerei

Különleges volt a színész-énekes számára az elmúlt év: egymást érték a szakmai sikerek és az izgalmas újdonságok, hiszen először formálhatott meg antihőst, és táncos-komikus szerepben is most próbálhatta ki magát. A színpadon túl a magánélete is új szintre lépett: év elején eljegyezte a szerelmét, Koltai Vivient, majd májusban a boldogító igent is kimondták. Veréb Tamás esküvője titokban zajlott, amelyen a közeli családtagok, barátok és kollégák vettek részt, így a nagy nap igazán bensőséges volt.

„Január 6-án indult el igazán a közös életünk egy lánykéréssel, legalábbis a hivatalos oldalon, majd 2025 májusában össze is házasodtunk. Ez tényleg csoda, nemcsak az esküvő miatt, hanem azért is, mert megtaláltam azt, akivel szeretném leélni az életem, és ő is ugyanígy érez. Ráadásul Vivien minden szakmai sikeremben az első számú támaszom volt, így összességében egy nagyon szép év volt. Azt szeretném, ha ez a lendület 2026-ra is kitartana” – kezdte a hot!-nak Veréb Tamás. „Az Erkel Színházban továbbra is izgalmas feladatok várnak rám, emellett egy koncertsorozatra készülünk, amely a Szívem, lelkem címet kapta, és Budapest lesz az első állomása.”

Veréb Tamás Vivienben találta meg mindazt, amire mindig is vágyott (Fotó: Forgács Bea/hot! magazin)

Veréb Tamás feleségére és családjára összpontosít

Tomi tele van tervekkel és szakmai célokkal, ugyanakkor idén tudatosan szeretne több időt szánni azokra is, akik igazán fontosak számára. Úgy érzi, a munka mellett a családdal és a szeretteivel megélt közös pillanatok adják azt az egyensúlyt, amiből hosszú távon is építkezni tud.

„Nagyon izgalmas év elé nézünk, de magánéleti és családi szinten is megfogadtam, hogy a 2025-ös őrület után sokkal több valódi időt szeretnék tölteni azokkal, akiket szeretek. A lendület marad, csak több énidővel és családi idővel kiegészítve” – szögezte le a színész, majd elárulta, mi az, amiben megváltozott a feleségével, Koltai Viviennel az életük, amióta házasok lettek. „Alap­ve­tően nem hiszek abban, hogy egyik napról a másikra óriási változások történnek, és a házasságunk is inkább csak megerősítette azt, ami addig is volt köztünk. Nevettünk is rajta, hogy az esküvő után gyakorlatilag egy szabadnapom volt, majd minden ment tovább ugyanabban a tempóban, mindkettőnknek rengeteg munkával. Számunkra az a fontos, hogy az esték és a reggelek mindig közösek legyenek. Nem panaszkodunk, mert nagyon boldogok vagyunk, és én tudatosan hálát adok azért, amim van.”