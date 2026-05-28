Várakozásokat felülmúló évadot zárt az Erkel - Videó

Hatalmas sikerrel robbant be a hazai színházi világba a musicalszínházként megújult Erkel, amely már az első pillanattól kezdve megállíthatatlan lendülettel hódította meg a közönséget. A szeptember közepén indult szezonban hat darabot mutattak be, összesen 138 telt házas előadás keretében, és számos egyéb produkció is várta a nézőket, elsöprő érdeklődés mellett. Az évad során összesen 250.533-an látogattak el a színházba, ezzel az Erkel már az első évében elérte a 102%-os nézettséget.

Várakozásokat felülmúló évadot zárt az Erkel / Fotó: Kaszner Nikolett

Várakozásokat felülmúló évadot zárt az Erkel

Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy már az első évadunk ilyen sikeres lesz, amiért nagyon hálásak vagyunk a musicalszerető közönségnek

- mondta Szente Vajk, az Erkel vezetője.

A több mint 250 ezres közönségszám, a 102 százalékos kihasználtság és az, hogy a következő évadra már most a jegyek 80–90 százaléka elkelt, azt mutatja, hogy nagy az igény erre, a korosztályokon átívelő műfajra, aminek a jövőben is igyekszünk megfelelni.



Egy grandiózus történelmi darabbal, A trón musicallel nyitotta meg a bemutatóinak sorát az Erkel, melyet az évadban több mint 50 ezer néző láthatott és a darab zenei anyaga azóta már elérhető a legtöbb zenei streaming szolgáltatón is. Hasonlóan nagy volt az érdeklődés a Hogyan tudnék élni nélküled? film musicaladaptációjára. Szente Vajk rendezése, a térben és időben folyton változó történet látványvilága, a lenyűgöző koreográfia, a filmes és színházi eszközöket bátran elegyítő megoldások, valamint a nézők aktív jelenléte egy új, más minőséget adott az eredeti történetnek. A Hogyan tudnék...? hazai színháztörténelmet is írt: minden idők legnagyobb magyarországi színházi jegyértékesítését produkálta, nem volt még ekkora roham színházi előadások jegyeivel kapcsolatban.



Lebilincselő utazásra hívta a nézőket egy fényűző, mégis tragikus világba az Elisabeth musical. A monumentális előadás alatt összesen több mint 40 ezer néző feje fölött suhant végig Sisi menyasszonyi fátyla. Novemberben pedig felfordult egy zárda élete az Erkelben, és megérkezett a 90-es évek egyik legjobb zenés filmjének, az Apáca Show-nak a musicalváltozata, lenyűgöző díszlettel, látványvilággal és parádés alakításokkal. Többezer gyermeket is megszólított az Erkel a karácsony körül bemutatott Álomutazó családi mesemusicallel. Az évadtól a színház a Rebecca című világhírű musical-thrillerrel búcsúzott, s az utolsó előadáson köszöntötték a 250.533. Erkel-látogatót.









Az Erkel sikerdarabjai a színház következő évadjában is visszatérnek majd, miközben már újabb előadásokat is bejelentettek. Így érkezik majd a Broadway történetének egyik legsikeresebb darabja, a Wicked, mely a Szegedi Szabadtéri Játékok augusztusi bemutatója után költözik majd be az Erkelbe. Szintén színlapra kerül a 2026/27-es évadban Alexandre Dumas, az 1600-as évek Franciaországában játszódó regényének musicaladaptációja, A 3 testőr. És a következő évad meglepetése lesz az Erkel univerzum új fejezetét jelentő Erkel360, ahol a nézők nem csak szemlélői, hanem részesei is lesznek az előadásnak. A sorozat első darabját, a Lakógyűlést Ember Márk rendezi majd.



A nyár is tartogat majd Erkel-produkciót a nézőknek. Több állomásos vidéki körútra indul a színház a nyáron, ellátogatva az ország különböző szegleteinek kedvelt színpadjaira, ahol az Anconai szerelmesek imádnivaló, bolondos szereplői gabalyítják majd a szerelmi szálakat.