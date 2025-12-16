Veréb Tamás és felesége először karácsonyoznak együtt

Veréb Tamás és kedvese a megszokottól eltérően várják a karácsonyt. Ételek, hagyományok és ajándékok is terítékre kerültek, miközben a karácsonyi hangulat teljesen átjárta a házaspárt.

Veréb Tamás és felesége most töltik először együtt a karácsonyt. Erre a sok munka miatt nem volt eddig lehetőségük.

Fotó: Szabolcs László

Veréb Tamás feleségére bízza az ünnepeket

Karácsonykor besűrűsödnek a hétköznapok, és minden az ünnepről szól. Már javában készülünk arra, hogy mindennel időben készen legyünk, becsomagolva álljanak az ajándékok a fa alatt, minden hozzávaló meglegyen a karácsonyi menühöz, illetve tényleg semmi ne okozzon plusz fejtörést. Nincs ez másként Veréb Tominál és feleségénél sem, akik idén töltik először együtt, családként a szentünnepet. Veréb Tomi és felesége, Veréb-Koltai Vivien a TV2 Mokka című reggeli műsorában avatták be a nézőket abba, hogyan készülnek ők az első családos karácsonyukra, mindezt stílusosan az újpesti karácsonyi vásárban sétálgatva.

„A kedvenc ünnepem a karácsony, úgyhogy nekem inkább az a nehézség, hogy novemberben ne robbanjon fel a karácsonyi dekorációs bomba. Idén kibírtam, így november végén dekoráltam szét az otthonunkat. Már tűkön ülve várjuk az ünnepeket, és most nagyon szerencsésen alakult mert mindketten otthon leszünk az ünnepek idején” - mondta a TV2 riporterének Vivien. A pár most először tölti házasokként a karácsonyt. Veréb Tomi szerint a házasságkötés nem változtatott semmin ezen a téren, ahogy a karácsonyi ünnepeket várják.

Én nagyon szeretem azt Vivienben, hogy ennyire szívén viseli az ünnepi dekorációkat meg az egész ünnepi hangulatot. Mivel egész évben folyamatosan dolgozunk, ez az egy-két nap ilyenkor áldásosan telik. Ha csak kevés időt is töltünk otthon, az mindig legyen olyan miliőben, ami meghozza ezt az ünnepi hangulatot

- mesélte a színész nagy lelkesedéssel.

Az ünnepi ételek készítése Vivi feladata a Veréb családban, amely általában hagyományos menüből áll, azonban idén úgy döntöttek, hogy eltérnek a megszokottól és egy kicsit más ételekkel dobják fel az ünnepi hangulatot.

Még nem tudom pontosan, hogy mi lesz, de most eljött a kísérletezés időszaka, és most meg fogom sütni a karácsonyi menüt előre, hogy teszteljük, mi legyen idén az újítás

- mondta Vivi, miközben felsorolták, miféle ételekben gondolkodnak.