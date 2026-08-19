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Nótár Mary a pánikbetegségéről vallott: „Láthatott egy egész ország összeomlani”

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 19. 06:00
pánikbetegségNótár Mary
Az énekesnő mindig is igyekezett a maximumot nyújtani a színpadon. Azonban tavaly volt egy pont, amikor annyira túlterhelt volt Nótár Mary, hogy lelkileg és fizikailag is összeomlott. Mindezt az ország szeme láttára.
Kiss Nikolett
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Nótár Mary számára a tavalyi év nemcsak szakmai sikereket, hanem komoly megterhelést is hozott. Az énekesnő egymás után több televíziós műsorban szerepelt, közben pedig folyamatosan tartott koncerteket és járt fellépésekre, így szinte megállás nélkül dolgozott. A Lelkizünk podcastben őszintén mesélt arról, hogy a maximalizmusa miatt minden feladatba teljes erőbedobással vetette bele magát, amiért végül súlyos árat fizetett.

Nótár Mary teljesen összeomlott a Sztárban Sztár színpadán.
Nótár Mary teljesen összeomlott a Sztárban Sztár színpadán (Fotó: Havran Zoltán/hot! magazin/archív)

Nótár Mary A Nagy Duettben és a Sztárban Sztárban is szerepelt tavaly

Nótár Mary a Sztárban Sztár és A Nagy Duett időszakában is folyamatosan dolgozott, miközben a színpadi szereplések mellett a fellépéseit is teljesítette. Bár kívülről úgy tűnhetett, hogy fáradhatatlanul bírja a tempót, belül már egyre inkább érezte, hogy elfogyott az ereje.

„Volt a Sztárban Sztár, és ugye az A Nagy Duett után volt közvetlenül. Annyira túlterhelt voltam már ott abban a műsorban – és nagyon hosszú volt, több mint tíz adás volt, és már vége felé jártunk –, hogy a finálé előtt már éreztem, hogy lemerült az elem. De olyan szinten lemerült az elem, hogy már alvászavar problémáim voltak, csak tanultam a szöveget angol és olasz nyelvtudás nélkül. Van egy minimális pánikbetegségem tizenvalahány éve, és valahogy ez kijött a színpadon rajtam: a stressz és a félelem. Pedig nem vagyok félős típus, persze mindig izgulok, de ez nagyon durva volt. Kimentem, és azt is elfelejtettem, hogy én most egy élő adásban vagyok. Magamtól elkezdtem szövegeket írni, mert se kép, se hang, mint akinek lekapcsolták a villanyt” – mondta Nótár Mary a podcastben.

Nótár Mary két napig aludt, így sikerült kipihennie magát.
Nótár Mary két napig aludt, így sikerült kipihennie magát (Fotó: Markovics Gábor/Mediaworks Archív)

Nótár Mary koncertek és fellépések mellett versenyzett a műsorban

A szervezete és az idegrendszere végül jelezte, hogy ezt a tempót már nem lehet következmények nélkül folytatni.

„Ez már a végkimerülés volt. Mind lelkileg, fizikumilag, szellemileg, mindenhogy lemerültem, de én ezt vállalom, mert ugye mellette mentek a koncertek folyamatosan, és volt, hogy két óra alvás után mentem élő adásba. És ott láthatott egy egész ország összeomolni.”

Nótár Mary számára utólag már az is világossá vált, mennyire nagy szüksége volt arra, hogy végre megálljon és kipihenje magát. A pihenés viszont meglepően gyorsan meghozta a hatását. Hamar úgy érezte, mintha hosszú időre elvonult volna feltöltődni.

„Két nap alvás is elég volt. Olyan két nap alvás volt ez, mintha egy hónapot meditáltam volna egyfolytában.”

 

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