Nótár Mary a pánikbetegségéről vallott: „Láthatott egy egész ország összeomlani”

Nótár Mary számára a tavalyi év nemcsak szakmai sikereket, hanem komoly megterhelést is hozott. Az énekesnő egymás után több televíziós műsorban szerepelt, közben pedig folyamatosan tartott koncerteket és járt fellépésekre, így szinte megállás nélkül dolgozott. A Lelkizünk podcastben őszintén mesélt arról, hogy a maximalizmusa miatt minden feladatba teljes erőbedobással vetette bele magát, amiért végül súlyos árat fizetett.

Nótár Mary teljesen összeomlott a Sztárban Sztár színpadán (Fotó: Havran Zoltán/hot! magazin/archív)

Nótár Mary A Nagy Duettben és a Sztárban Sztárban is szerepelt tavaly

Nótár Mary a Sztárban Sztár és A Nagy Duett időszakában is folyamatosan dolgozott, miközben a színpadi szereplések mellett a fellépéseit is teljesítette. Bár kívülről úgy tűnhetett, hogy fáradhatatlanul bírja a tempót, belül már egyre inkább érezte, hogy elfogyott az ereje.

„Volt a Sztárban Sztár, és ugye az A Nagy Duett után volt közvetlenül. Annyira túlterhelt voltam már ott abban a műsorban – és nagyon hosszú volt, több mint tíz adás volt, és már vége felé jártunk –, hogy a finálé előtt már éreztem, hogy lemerült az elem. De olyan szinten lemerült az elem, hogy már alvászavar problémáim voltak, csak tanultam a szöveget angol és olasz nyelvtudás nélkül. Van egy minimális pánikbetegségem tizenvalahány éve, és valahogy ez kijött a színpadon rajtam: a stressz és a félelem. Pedig nem vagyok félős típus, persze mindig izgulok, de ez nagyon durva volt. Kimentem, és azt is elfelejtettem, hogy én most egy élő adásban vagyok. Magamtól elkezdtem szövegeket írni, mert se kép, se hang, mint akinek lekapcsolták a villanyt” – mondta Nótár Mary a podcastben.