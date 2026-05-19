Pető Brúnó és Nótár Mary együtt? „Még Aurelio is be akart kéredzkedni, de szerencsére ki tudtuk hagyni”

Pető Brúnó és Nótár Mary új dala két nap múlva, május 21-én érkezik és a két zenész rajongói már szinte tűkön ülnek. A Bruno X Spacc duó rappere az elmúlt időszakban négy, tőle igencsak szokatlan stílusú dallal állt elő a Kaméleon mixtape keretein belül. És, ha a rajongók azt gondolták, hogy a Bereczki Zoltánnal közös Sexy BB után már nem jöhet nagyobb meglepetés, akkor bizony nagyot tévedtek, ugyanis az utolsó szerzemény közreműködője mindenkit ledöbbentett. Brúnó most a Borsnak mesélt a közös munkáról.

Pető Brúnó Mit hoz a holnap című dalán Nótár Maryvel dolgozott együtt, a rajongók már alig várják az újabb nagy dobást (Fotó: Gáll Regina / Bors)

Nótár Mary és Pető Brúnó A Nagy Duett 2025-ös évadában ismerkedtek meg, ahol az énekesnő Aurelio mestereként, míg a rapper Sydney van den Bosch duettpartnereként versenyzett. A fiatal zenésznek pedig már ekkor megfordult a fejében a közös munka ötlete, amit mulatós királynő örömmel fogadott, így megszületett a Mit hoz a holnap.

„Maryvel a Duettben ismerkedtem meg és már akkor is egy olyan nőnek láttam, aki nagyon-nagyon maximalista, tényleg a vérében van a zenélés, és imádja minden formáját a beatboxolástól, a padütögetéstől, a nagy zenekarokig. És már ott megfordult a fejemben, sőt talán még viccelődtünk is vele, hogy ha már összehozta velem sors, akkor össze kell hozni egy dalt. Akkor még Aurelio is be akart kéredzkedni, de szerencsére ki tudtuk hagyni a dalból” – idézte fel nevetve Brúnó.

De viccet félretéve tényleg beszélgettünk róla már ott is, aztán így ez a dal össze is állt. Viszont az nagyon fontos volt, hogy Maryvel egy olyan számon dolgozzunk együtt, amiről azt gondolom, hogy szövegben, és minőségben is arra érdemes legyen. Persze ezt én látom így, nem tudom Mary, hogy áll hozzá, de az egy jó visszaigazolás volt, hogy szívesen csinálta, és szerintem élvezte is a közös munkát

– mesélte őszintén a Borsnak.

Nótár Mary Pető Brúnóval együtt szerepelt A Nagy Duett 7. évadában, így már azóta fontolgatták a közös munkát (Fotó: MW archív)

Pető Brúnó dala most a valódi érzelmekről szól

Bár eddig azt szokhattuk meg, hogy Brúnó számai főként a csajozásról és a bulikról szólnak, de úgy érezte, hogy itt az ideje, hogy megmutassa a komolyabb oldalát is, amiben Mary ideális társ volt számára.

Ez egy olyan dalom, ami abszolút nem Brúnósra sikerült, vagy legalábbis a lehető legtávolabb áll attól, amit szoktam csinálni. Viszont az elmúlt pár évben felgyülemlettek bennem olyan érzések, gondolatok, amikkel már meg tudtam tölteni egy dalt. Nem mondom, hogy hét év alatt ez annyira sok lenne, de így lett belőle egy komolyabb dal, amellett, hogy valahol mégis egy kicsit mainstreamebb vonal. Viszont ezek örök témák, amikre szerintem az embereknek emlékeztetnie kell magukat időnként

– vallotta be.