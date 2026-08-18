Hayden Panettiere súlyos egészségügyi gondokkal küzdött halála előtt: már mozogni is alig bírt

Hayden Panettiere egészségi állapota jelentősen megromlott a halála előtt. A színésznő állandó hátfájdalommal, szorongással és kimerültséggel küzdött. Egy közeli ismerőse szerint pedig az utolsó hónapokban már mozogni is alig bírt.

Hayden Panettiere halála előtt súlyos hátfájdalommal küzdött (Fotó: AFF/PA Images/Northfoto)

A Hősök és a Nashville sztárja 2026. augusztus 16-án halt meg 36 éves korában

és a sztárja 2026. augusztus 16-án halt meg 36 éves korában Hayden Panettiere halála előtt súlyos egészségügyi gondokkal küzdött

halála előtt súlyos egészségügyi gondokkal küzdött Egy közeli ismerőse szerint az utolsó hónapokban az állandó hátfájdalma miatt már mozogni is alig bírt.

Hayden Panettiere súlyos egészségügyi gondokkal küzdött

A Page Six beszámolója szerint Hayden Panettiere halála előtt komoly fizikai problémákkal küzdött, és az utolsó időszakban már a mozgás is különösen nehéz volt számára. A lapnak nyilatkozó forrás, Erick Orellana fodrászként és közeli barátként is kapcsolatban állt a színésznővel, és azt mondta, hogy a Hősök sztárjának komoly hátfájdalmai voltak. A fájdalom pedig olyannyira megnehezítette a mindennapjait, hogy időnként a lábait is nehezen tudta mozgatni.

Tudom, hogy az év elején hátfájdalmakkal küzdött. Egy időben még a lábait is alig tudta mozgatni.

Hayden Panettiere struggled to walk on her own and used crutches as she grappled with mysterious back injury months before shock death at age 36 https://t.co/HmyWCgaUoM — Daily Mail (@DailyMail) August 17, 2026

Év elején mankóval közlekedett

A színésznőt még márciusban mankóval fotózták le a Los Angeles-i repülőtéren volt párjával, Brian Hickesonnal. A képek akkor is felkeltették a rajongók figyelmét, de kevesen sejthették, hogy a háttérben ilyen komoly egészségügyi problémák állhatnak. Erick Orellana szerint Hayden Panettiere egészségi állapota nem egy egyszerűen múló rosszullét volt. A barát elmondása alapján a színésznő hosszabb ideje szenvedett, és a fájdalom már a mozgását is jelentősen korlátozta.

Hayden Panettiere halála előtt szorongásos tüneteket tapasztalt (Fotó: ZUMAPRESS.com/Northfoto)

Szorongással és kimerültséggel is küzdött

Erick Orellana azt is bevallotta, hogy a színésznőnek nem volt könnyű időszaka halála előtt. Miközben szakmailag továbbra is próbált aktív maradni, a fizikai fájdalmak egyre nagyobb terhet jelentettek számára. Egy másik bennfentes a Page Sixnek szintén megerősítette ezt. A névtelenséget kérő forrás azt mondta, hogy a hátfájdalom mellett más problémái is voltak a színésznőnek: időnként szorongásos tüneteket is tapasztalt és a rengeteg munka miatt állandóan kimerült volt.