Hayden Panettiere súlyos egészségügyi gondokkal küzdött halála előtt: már mozogni is alig bírt

Hayden Panettiere egészségi állapota jelentősen megromlott a halála előtt. A színésznő állandó hátfájdalommal, szorongással és kimerültséggel küzdött. Egy közeli ismerőse szerint pedig az utolsó hónapokban már mozogni is alig bírt.
A Page Six beszámolója szerint Hayden Panettiere halála előtt komoly fizikai problémákkal küzdött, és az utolsó időszakban már a mozgás is különösen nehéz volt számára. A lapnak nyilatkozó forrás, Erick Orellana fodrászként és közeli barátként is kapcsolatban állt a színésznővel, és azt mondta, hogy a Hősök sztárjának komoly hátfájdalmai voltak. A fájdalom pedig olyannyira megnehezítette a mindennapjait, hogy időnként a lábait is nehezen tudta mozgatni.
Tudom, hogy az év elején hátfájdalmakkal küzdött. Egy időben még a lábait is alig tudta mozgatni.
A színésznőt még márciusban mankóval fotózták le a Los Angeles-i repülőtéren volt párjával, Brian Hickesonnal. A képek akkor is felkeltették a rajongók figyelmét, de kevesen sejthették, hogy a háttérben ilyen komoly egészségügyi problémák állhatnak. Erick Orellana szerint Hayden Panettiere egészségi állapota nem egy egyszerűen múló rosszullét volt. A barát elmondása alapján a színésznő hosszabb ideje szenvedett, és a fájdalom már a mozgását is jelentősen korlátozta.
Erick Orellana azt is bevallotta, hogy a színésznőnek nem volt könnyű időszaka halála előtt. Miközben szakmailag továbbra is próbált aktív maradni, a fizikai fájdalmak egyre nagyobb terhet jelentettek számára. Egy másik bennfentes a Page Sixnek szintén megerősítette ezt. A névtelenséget kérő forrás azt mondta, hogy a hátfájdalom mellett más problémái is voltak a színésznőnek: időnként szorongásos tüneteket is tapasztalt és a rengeteg munka miatt állandóan kimerült volt.
A színésznőt augusztus 16-án eszméletlenül találták egy Greenville-ben található bérelt lakásban. A mentők megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel. A halál beálltát 14 óra 30 perckor állapították meg. A helyszínen narcan is előkerült, ami miatt felmerült a túladagolás lehetősége is. Hayden Panettiere halálának oka egyelőre nem tisztázott, a nyomozás jelenleg is tart.
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