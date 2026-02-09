Elképesztő az öröm! Nótár Mary megvalósította Aurelio álmát

A valóságshow-hős élete 180 fokot fordult, amióta kijött a börtönből. Aurelio főállású apuka lett és összeköltözött gyermeke édesanyjával, akivel azóta is nagy szerelemben élnek. Ráadásul újra tévéműsorokban szerepelhet, mint például a Nagy Duettben, ahol párjával, Nótár Mary-vel nem csak, hogy barátok lettek, de az énekesnő egy új életpályát is mutatott neki.

Aurelio párja a Nagy Duett 2025-ben Nótár Mary volt (Fotó: MW)

Készül Aurelio Caversaccio első saját rapszáma

A TV2 Eskü, megváltozom! műsorában a sztárapukát hol vicces, hol szívszorító helyzetekbe hozzák családtagjai és szerettei. Aurelio járt már a Krisna-völgyben, ahol belső békéjét kereste, de volt már összeomlás is, amikor úgy érezte, nem bír megbirkózni az adott feladattal. Nótár Mary kommentálja az eseményeket, akinek fontos szerepe van a műsorban. Az énekesnővel jó barátok lettek a Nagy Duett tavalyi évadában, ahol a döntőig meneteltek. Igaz, Aureliónak semmi hangja nincs, de olyan alázattal készült az adásokra, hogy belopta magát a nézők és a zsűritagok szívébe. Az is kiderült, hogy bár az énekléshez semmi köze, de a rap nagyon megy neki. Tavaly a roma énekesnővel és Pixával ki is adtak egy dalt, az Eskü, megváltozom mai adásában pedig kiderül, hogy készül az első saját dala. A mai feladatban egyik barátja rappelni küldi, ami a volt villalakó gyermekkori álma egyébként. A stúdióban egyszer csak megjelenik Nótár Mary, aki pár vicces feladat után arra kéri barátját, hogy írjon egy rap dalszöveget, a végeredmény, amit aztán az alapra felrappel, az énekesnőt teljesen lenyűgözi.

Kedves testvérem Úristen, ez nagyon jó! Nagyon jó voltál! Ez vagy te! El vagyunk ájulva! Nem is vártam ilyen jó szöveget, nem csalódtam benne, hittem benne és odatette magát!

- áradozik Nótár Mary.

Az, hogy Aurelio milyen rejtett tehetségére derül még fény, kiderül az Eskü, megváltozom! című műsorból, az Újratervezés után, 23:40-től a TV2-n!