Nótár Mary nem kertelt tovább: "A fiatal előadók mondanak 1-2 csúnya szót, és felkerülnek a toplistákra..."

Pető Brúnó és Nótár Mary közös dala a Mit hoz a holnap hatalmas sikernek örvend mindkét zenész rajongóinak körében, annak ellenére, hogy egyiküktől sem éppen szokványos ez a kollaboráció. És bár a Brúnótól szokatlanul mély jelentésű dal is nagyon jól áll neki, nem kétséges, hogy a későbbiekben visszatér eddigi stílusához. Nótár Mary az új dal mellett most erről a trendről is mesélt a Borsnak.

Nótár Mary koncertjein ma is odafigyel, hogy megfelelő tisztelettel képviselje a zeneipart, de a fiatalokban ez már nincs meg szerinte (Fotó: Mediaworks Archív)

Nótár Mary és Pető Brúnó A Nagy Duett 2025-ös évadában kerültek jó viszonyba, annak ellenére épp ellenfelekként versenyeztek. A közös munka gondolata pedig igen hamar felmerült, amit a mulatós koronázatlan királynője örömmel fogadott.

„Először különböző rendezvényeken találkoztunk, de ott nagyon minimális volt a kommunikáció. Viszont ilyen értelemben ismertük egymást, majd a Duett után megkeresett engem, hogy lenne egy ilyen kollab, amiben szeretné egy picit másabb oldalát is megmutatni. Nekem pedig tetszett az ötlet, úgyhogy azonnal mondtam, hogy csináljuk” – idézte fel Mary.

És talán az látható is a dalban, hogy az én részeimet tekintve teljesen szabadjára engedett, annak ellenére, hogy nem általam írt számról van szó. Szóval bele tudtam vinni az elképzeléseimet és együtt építettük fel ezt, ami nagyon könnyen ment, úgyhogy összességében azt mondhatom, tökéletesen ment a közös munka

– árulta el a fiatal zenésszel kapcsolatban.

Nótár Mary Aurelio oldalán versenyzett A Nagy Duett 7. évadában, ott ismerte meg Pető Brúnót is (Fotó: Mediaworks/ Bors)

Nótár Mary szerint nagyon megváltozott a zeneipar

Végül pedig Nótár Mary és Brúnó Mit hoz a holnap című száma egy üdítő különlegesség lett a fiatal zenész repertoárjában, hiszen ahogy társai, úgy ő is leginkább a csajokról és a bulizásról rappel. Ez azonban nem mindig sül el jól, sőt, Mary sincs elragadtatva attól, hogy a mostani zenészek ennyire tárgyiasítják a nőket.

Azt tudom mondani, így, hogy 24 éve vagyok a pályán, hogy eléggé átrendeződött ez a szakma. Bár én is mindig a szerelemről és a mulatásról, bulizásról írtam dalokat, sőt, ez a mai napig így van, de az tény, hogy a mai rendszerben rengeteg feltörekvő fiatal van, akik mondanak egy-két csúnya szót, és már fel is kerültek a toplistára

– állapította meg az új generációval kapcsolatban.