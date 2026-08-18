Pető Brúnó nem szakmai okokból ismeri a felnőttfilmeseket: „Találkoztam már a munkásságukkal”

Elképesztő sikernek örvend KKevin, Bruno és Pető Brúnó közös dala, a PRNSTR, amely már a megjelenésekor komoly figyelmet kapott. A dalhoz készült klip sem éppen visszafogottságáról híres, hiszen a srácok szándékosan olyan, erősen sztereotipikus jeleneteket vonultattak fel benne, amelyek egyértelműen a pornófilmek világát idézik. Most pedig az is kiderült, Brúnank nem voltak ismeretlenek a klipben szereplő lányok.

Pető Brúnó koncertjein is tombol a közönség a botrányos PRNSTR-ra (Fotó: Gáll Regina)

Pető Brúnó ismerős arcokkal találkozott a klipforgatáson

A videoklip körül nemcsak a merész képsorok miatt alakult ki beszédtéma. Korábban még Kiara Lord is megszólalt a klipről, és meglehetősen kemény véleményt fogalmazott meg róla. Pető Brúnó most azonban újabb érdekes részletet fedett fel.

A szereplők igazi pornósztárok. Ismertem őket, találkoztam már a munkásságukkal

– árulta el Brúnó, majd hozzátette:

A PRNSTR című dal már túl van az 1 milliós megtekintésen is (Fotó: YouTube)

Csak nekem csomószor az igazi nevükön mutatkoztak be, így nem tudtam összekapcsolni rögtön, kik ők.

De emellett az is kiderült az interjú folyamán, hogyan született a dal.

Lementünk stúdiózni a Kevin albummegjelenése előtt egy nappal, hogy csináljunk még egy dalt. És igazából ezt tök jó hangulatban, teher nélkül összedobtuk a srácokkal. Végül az albumra nem került rá, mert nagyon rövid volt a határidő

– mesélte Brúnó, majd azt is elárulta, hogy a klip viszont már tudatosan ráerősített a dal provokatív oldalára.

A klip meg nyilván kiadja azt az élét, hogy nagyon sztereotipikus pornószituációk vannak benne, akár ahogy a szerelők megérkeznek, vagy az orvosos jelenet. Szóval mi is pontosan tudjuk, hogy mit képvisel ez a dal.

A zenész korábban azt is hangsúlyozta, hogy szerintük a dal körüli felháborodás, miszerint Justin Timberlake SexyBack című dalát másolták le, egy része abból fakad, hogy az alkotás szélesebb közönséghez jutott el. A rapben ugyanis szerinte teljesen megszokott, hogy korábbi dalokból, ötletekből vagy motívumokból merítenek az előadók.