Lola: „A mostani fárasztóbb, ám mérhetetlenül boldogabb élet”

Lola kapcsán sokan találgatják, vajon sikerült-e visszarázódnia a régi kerékvágásba Lenka születése óta, az édesanya szerint azonban egy teljesen új fejezet vette kezdetét.

Lola és kislánya Lenka (Fotó: hot! magazin/archív)

Lola kislánya Lenka nem sokára egyéves lesz

Eszméletlenül kiegyensúlyozott baba, nagyon jól viselkedik

Az énekesnőnek az anyasággal új tulajdonságai is felszínre jöttek

Lola gyermeke születésével összeszedettebb lett

„A régi önmagamhoz már nem tudok visszatérni, hiszen ez egy teljesen más élet. Az a fajta maximalizmus, ami akkor jellemzett, amikor még egyedül voltam, ma már kivitelezhetetlen. Ám amióta megszületett a kislányom, összeszedettebb és strapabíróbb vagyok, mint valaha” – kezdte az anyuka a hot!-nak.

Lola kislánya, Lenka egy igazi mintababa, ám az utóbbi időben egyre inkább megmutatja a huncut oldalát.

Ő az első gyermekem, így nincs viszonyítási alapom, ám Lenka a környezetem szerint is rendkívül kiegyensúlyozott baba. A barátnőim mindig mondják, hogy tegyem össze a két kezem, mert nagyon jó gyerkőc, de azért van vele munka bőven. Mindjárt tíz hónapos, már mászik, és igazi kisördögként rombol. Most jött el az az időszak, amikor megindul, és szétszedi a lakást.

Az énekesnő sokkal boldogabb életet él, mint azelőtt (Fotó: hot! magazin/archív)

Lola milyen anyukának látja magát?

Az énekesnő nem titkolja, hogy a gyermekvállalás előtt voltak benne bizonytalanságok a szülői szereppel kapcsolatban.

„Azt gondoltam, hogy nem igazán értek a gyerekekhez. Volt bennem egy kis félsz, hogyan fogom lekötni a kislányomat, és egyáltalán milyen anyuka leszek. Most azt látom, hogy spontán és laza szülő vagyok, de vannak dolgok, amiket komolyan veszek. A hozzátáplálásban és az ehhez hasonló kérdésekben nem ismerek tréfát” – árulta el Lola énekesnő.

Az anyaság átírta a prioritásait: a korábbi pörgős mindennapok után ma már egészen más értékek kerültek a mindennapjai középpontjába.