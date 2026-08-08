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Lola: „A mostani fárasztóbb, ám mérhetetlenül boldogabb élet”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Lola gyermeke
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 08. 20:00
énekesnőanyaság
Az anyaság egy kész hullámvasút, ám az énekesnő élete legjobb időszakát éli. Lola kislánya Lenka teljesen új értelmet adott az énekesnő mindennapjainak, és az a hatalmas szeretetdózis, amit tőle kap, minden kőkemény fáradtságot azonnal felülír.
N. V.
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Lola kapcsán sokan találgatják, vajon sikerült-e visszarázódnia a régi kerékvágásba Lenka születése óta, az édesanya szerint azonban egy teljesen új fejezet vette kezdetét.

Lola kislányával, Lenkával
Lola és kislánya Lenka (Fotó: hot! magazin/archív)
  • Lola kislánya Lenka nem sokára egyéves lesz
  • Eszméletlenül kiegyensúlyozott baba, nagyon jól viselkedik
  • Az énekesnőnek az anyasággal új tulajdonságai is felszínre jöttek

Lola gyermeke születésével összeszedettebb lett 

„A régi önmagamhoz már nem tudok visszatérni, hiszen ez egy teljesen más élet. Az a fajta maximalizmus, ami akkor jellemzett, amikor még egyedül voltam, ma már kivitelezhetetlen. Ám amióta megszületett a kislányom, összeszedettebb és strapabíróbb vagyok, mint valaha” – kezdte az anyuka a hot!-nak.

Lola kislánya, Lenka egy igazi mintababa, ám az utóbbi időben egyre inkább megmutatja a huncut oldalát.

 Ő az első gyermekem, így nincs viszonyítási alapom, ám Lenka a környezetem szerint is rendkívül kiegyensúlyozott baba. A barátnőim mindig mondják, hogy tegyem össze a két kezem, mert nagyon jó gyerkőc, de azért van vele munka bőven. Mindjárt tíz hónapos, már mászik, és igazi kisördögként rombol. Most jött el az az időszak, amikor megindul, és szétszedi a lakást.

Lola kislánya lassan 1 éves
Az énekesnő sokkal boldogabb életet él, mint azelőtt (Fotó: hot! magazin/archív)

Lola milyen anyukának látja magát?

Az énekesnő nem titkolja, hogy a gyermekvállalás előtt voltak benne bizonytalanságok a szülői szereppel kapcsolatban.

„Azt gondoltam, hogy nem igazán értek a gyerekekhez. Volt bennem egy kis félsz, hogyan fogom lekötni a kislányomat, és egyáltalán milyen anyuka leszek. Most azt látom, hogy spontán és laza szülő vagyok, de vannak dolgok, amiket komolyan veszek. A hozzátáplálásban és az ehhez hasonló kérdésekben nem ismerek tréfát” – árulta el Lola énekesnő.

Az anyaság átírta a prioritásait: a korábbi pörgős mindennapok után ma már egészen más értékek kerültek a mindennapjai középpontjába.

Sokkal türelmesebb, empatikusabb és érzékenyebb vagyok. Korábban sokat utaztam a barátaimmal, és én álltam az életem középpontjában. Ez most teljesen megfordult, ám végtelenül boldoggá tesz, hogy a családomról gondoskodhatok. Elmondhatom, hogy a mostani egy sokkal fárasztóbb, ám mérhetetlenül boldogabb élet.

Lola férjével az esküvőjén
Lola és férje egy éve házasodtak össze (Fotó: hot! magazin/Zsolnai Dóri)

Lola gyermekéről: „Örülnék, ha önálló és jó problémamegoldó lenne”

A háztartás vezetése során az énekesnő nehezen tudja háttérbe szorítani a tőle megszokott maximalizmust.

„Nehezen engedem el a tökéletesre való törekvést. Az anyukák küzdenek azzal, hogy a rend hiánya nem a lustaság miatt van, hanem azért, mert képtelenség befejezni a folyamatokat. Vannak időszakok, amikor túlteszem magam rajta, de néha nyomaszt, hogy áll a sok tennivaló a lakásban. Mostanra szerencsére sikerült megtanulnom, hogy ezek teljesen háttérbe szorulnak, és a munka megvár.”

Bár Lenka még pici, az édesanya már most látja, hogy milyen értékeket szeretne útravalóul adni neki a jövőben. Fontos számára a talpraesettség, hisz Lola férjével pont ilyenek.

Szeretném úgy nevelni őt, hogy bátran fejezze ki az érzéseit és az igényeit. Fontos, hogy mindent elmondhat, és merjen segítséget kérni – magyarázta az anyuka. – Emel­lett örülnék, ha önálló és jó problémamegoldó lenne, hisz a férjemmel mi is ilyenek vagyunk. A talp­ra­esett mentalitás nagyon fontos az életben 

– tette hozzá.

Hétfői hot! címlap feltöltés Ördög Nóra Növényi Norbert Rácz Gergő Lola Aurélió Gudics Máté Tilos 2026.08.05 előtt használni!!
A frissen megjelent hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket találsz (Fotó: hot! magazin)

 

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