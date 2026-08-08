Lola: „A mostani fárasztóbb, ám mérhetetlenül boldogabb élet”

Lola kapcsán sokan találgatják, vajon sikerült-e visszarázódnia a régi kerékvágásba Lenka születése óta, az édesanya szerint azonban egy teljesen új fejezet vette kezdetét.
„A régi önmagamhoz már nem tudok visszatérni, hiszen ez egy teljesen más élet. Az a fajta maximalizmus, ami akkor jellemzett, amikor még egyedül voltam, ma már kivitelezhetetlen. Ám amióta megszületett a kislányom, összeszedettebb és strapabíróbb vagyok, mint valaha” – kezdte az anyuka a hot!-nak.
Lola kislánya, Lenka egy igazi mintababa, ám az utóbbi időben egyre inkább megmutatja a huncut oldalát.
Ő az első gyermekem, így nincs viszonyítási alapom, ám Lenka a környezetem szerint is rendkívül kiegyensúlyozott baba. A barátnőim mindig mondják, hogy tegyem össze a két kezem, mert nagyon jó gyerkőc, de azért van vele munka bőven. Mindjárt tíz hónapos, már mászik, és igazi kisördögként rombol. Most jött el az az időszak, amikor megindul, és szétszedi a lakást.
Az énekesnő nem titkolja, hogy a gyermekvállalás előtt voltak benne bizonytalanságok a szülői szereppel kapcsolatban.
„Azt gondoltam, hogy nem igazán értek a gyerekekhez. Volt bennem egy kis félsz, hogyan fogom lekötni a kislányomat, és egyáltalán milyen anyuka leszek. Most azt látom, hogy spontán és laza szülő vagyok, de vannak dolgok, amiket komolyan veszek. A hozzátáplálásban és az ehhez hasonló kérdésekben nem ismerek tréfát” – árulta el Lola énekesnő.
Az anyaság átírta a prioritásait: a korábbi pörgős mindennapok után ma már egészen más értékek kerültek a mindennapjai középpontjába.
Sokkal türelmesebb, empatikusabb és érzékenyebb vagyok. Korábban sokat utaztam a barátaimmal, és én álltam az életem középpontjában. Ez most teljesen megfordult, ám végtelenül boldoggá tesz, hogy a családomról gondoskodhatok. Elmondhatom, hogy a mostani egy sokkal fárasztóbb, ám mérhetetlenül boldogabb élet.
A háztartás vezetése során az énekesnő nehezen tudja háttérbe szorítani a tőle megszokott maximalizmust.
„Nehezen engedem el a tökéletesre való törekvést. Az anyukák küzdenek azzal, hogy a rend hiánya nem a lustaság miatt van, hanem azért, mert képtelenség befejezni a folyamatokat. Vannak időszakok, amikor túlteszem magam rajta, de néha nyomaszt, hogy áll a sok tennivaló a lakásban. Mostanra szerencsére sikerült megtanulnom, hogy ezek teljesen háttérbe szorulnak, és a munka megvár.”
Bár Lenka még pici, az édesanya már most látja, hogy milyen értékeket szeretne útravalóul adni neki a jövőben. Fontos számára a talpraesettség, hisz Lola férjével pont ilyenek.
Szeretném úgy nevelni őt, hogy bátran fejezze ki az érzéseit és az igényeit. Fontos, hogy mindent elmondhat, és merjen segítséget kérni – magyarázta az anyuka. – Emellett örülnék, ha önálló és jó problémamegoldó lenne, hisz a férjemmel mi is ilyenek vagyunk. A talpraesett mentalitás nagyon fontos az életben
– tette hozzá.
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