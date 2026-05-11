Megan Fox csak egy dögös test vagy igazi színésznő? Derítsük ki!

Megan Fox jelenleg a Netflixen tarol az Ördög bújt beléd című filmjével, mely stabilan a 6. helyet foglalja el a streaming top 10-es listáján. A színésznő és modell főként külső adottságai miatt vált igazán ismertté, pedig immáron 25 éve tevékenykedik a filmszakmában. Nézzük, milyen filmekben és sorozatokban tűnt fel eddig!

Megan Fox filmek

Megan Fox már 5 évesen tánc és drámaórákat vett, 13 évesen pedig sorra nyerte a különféle szépségversenyeket, majd a filmek világában próbált szerencsét. Első szerepét az Olsen ikrek, azaz Mary-Kate és Ashley Olsen főszereplésével készült Holiday in the Sun című filmben kapta 2001-ben. Karrierje innentől kezdve pályára állt, évente dolgozott valamin, kezdetben főként televíziós sorozatokban kapott kis-közepes szerepeket.

Egy hisztérika feljegyzései (2004)

A 2000-es évek elején, ha eldobtunk egy követ, nagyjából 2-3 Lindsay Lohan főszereplésével készült filmet is könnyedén eltalálhattunk. Az Egy hisztérika feljegyzései is a később botrányairól elhíresült Lohan egyik tinidrámája volt, melyben Megan Fox először kapott komolyabb főszerepet. A filmben Carla szerepét játszotta, aki a gimi legnépszerűbb és egyben leggonoszabb lánya, és a Lindsay Lohan által alakított Lola legfőbb ellensége. A szerep kimondottan jól állt neki, ahogy a későbbiekben ezt az Ördög bújt beléd című filmben is bizonyította.

Transformers (2007)

A 2007-es első Transformers film tette fel őt valójában a térképre, de valljuk be, nem kiemelkedő színészi alakítása miatt emlékszik rá mindenki. A filmben Mikaela Banes karakterét játszotta, akit a sors összesodor főszereplőnkkel, Sammel, akit a mostanában ismét balhézó Shia LaBeuf alakított. A látszólag teljesen különböző páros között végül szerelem szövődik, és az izgalmas akciójelenetek mellett persze Megan Fox kinézete lopta el a showt a filmben, aminek folytatásában is visszatért Mikaela szerepéhez.

Ördög bújt beléd (2009)

Az Ördög bújt beléd a 2000-es évek furcsa filmjeinek sorát erősíti. Egyszerre horror, vígjáték és tinidráma. Két főszereplőnk, Jennifer és az Amanda Seyfried által alakított Needy nem is lehetnének különbözőbbek. Jennifer az iskola legdögösebb és legnépszerűbb csaja, pompomlány, akinek minden tulajdonsága elegendő lenne bármelyik tinimoziban a gimis méhkirálynő szerepéhez, azonban furcsa módon Jennifer a szürke kisegérként ábrázolt Sadie-vel ápol gyerekkoruk óta tartó szoros barátságot. A kritika nem volt elragadtatva Karyn Kusama rendezésétől, kifogásolták a horrorelemeket és a műfajok keverését sem tartották túl sikeresnek, azonban Megan Fox a főszerepben korábbi alakításait messze felülmúlja és megcsillogtatja igazi tehetségét.