Visszataszító módon gyalázták Lolát: olcsó k***ának nevezték a gyönyörű családanyát!

Az aranytorkú énekesnő élete az elmúlt két évben hatalmas fordulatot vett. 2024-ben derült ki, hogy rátalált a szerelem egy civil foglalkozású férfi személyében, majd 2025 tavaszán az eljegyzés híre is napvilágot látott. Nem sokkal később azt is bejelentették, hogy első gyermeküket várják. A várandósságot Lola, igazi nevén Korsós Judit nagyon pozitívan élte meg, majd 2025 nyarán a pár össze is házasodott. Ősszel pedig megszületett kislányuk, Lenke, aki azóta is a legnagyobb boldogságot jelenti az énekesnő számára.
Az énekesnő a szülés után nem sokkal visszatért a közösségi médiába is, ahol megmutatta követőinek, milyen formában van. A rajongók nem győzték dicsérni, sokan kiemelték természetes szépségét és kisugárzását is.
– Gyönyörű nő vagy!
– Nagyon csinos anyuka lettél!
– és ehhez hasonló kommentek árasztották el Lolát.
Az elismerő szavak mellett azonban egy bántó hozzászólás is érkezett egy álprofilról:
Olcso k vagy igyis ugyis
– írta visszataszító gondolatait az egyik kommentelő.
Lola azonban nem hagyta szó nélkül a támadást, és egy elegáns, mégis határozott válasszal reagált:
Helyesen: olcsó k* vagy így is, úgy is! Legközelebb így írd! Puszi.
A követők többsége azonnal az énekesnő védelmére kelt, sokan pedig kiemelték, mennyire intelligensen és higgadtan kezelte a helyzetet. Többen azt is írták, hogy példamutató volt a reakciója.
