Visszataszító módon gyalázták Lolát: olcsó k***ának nevezték a gyönyörű családanyát!

lola
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 19. 09:30
Lola nemrég anyai örömök elé nézett, hiszen 2025 őszén megszületett kislánya, Lenke. Lola azóta is sugárzik a boldogságtól, és bár rengeteg dicséretet kapott a rajongóitól, egy bántó komment most mégis beárnyékolta az örömét.

Az aranytorkú énekesnő élete az elmúlt két évben hatalmas fordulatot vett. 2024-ben derült ki, hogy rátalált a szerelem egy civil foglalkozású férfi személyében, majd 2025 tavaszán az eljegyzés híre is napvilágot látott. Nem sokkal később azt is bejelentették, hogy első gyermeküket várják. A várandósságot Lola, igazi nevén Korsós Judit nagyon pozitívan élte meg, majd 2025 nyarán a pár össze is házasodott. Ősszel pedig megszületett kislányuk, Lenke, aki azóta is a legnagyobb boldogságot jelenti az énekesnő számára.

Lola egyik követője dúrván beszólt neki.
Lola egyik követője bántalmazó kommentet írt a képe alá
  • Lola férje, családja és barátai mindenben segítenek az újdonsült anyukának
  • A szülés egy kemény helyzet volt, de Lola gyermeke mindenért kárpótolja a kis családot
  • Az énekesnőnek kislánya a legfontosabb, már most egymásra hangolódtak
  • Lola várandóssága alatt is végig sportos életet élt

Lola szülése óta bomba formában van

Az énekesnő a szülés után nem sokkal visszatért a közösségi médiába is, ahol megmutatta követőinek, milyen formában van. A rajongók nem győzték dicsérni, sokan kiemelték természetes szépségét és kisugárzását is.

Gyönyörű nő vagy!
Nagyon csinos anyuka lettél!

és ehhez hasonló kommentek árasztották el Lolát

Lola Instagram oldalán kapta a kéretlen üzenetet 

Az elismerő szavak mellett azonban egy bántó hozzászólás is érkezett egy álprofilról:

Olcso k vagy igyis ugyis

– írta visszataszító gondolatait az egyik kommentelő.

Lola azonban nem hagyta szó nélkül a támadást, és egy elegáns, mégis határozott válasszal reagált:

Helyesen: olcsó k* vagy így is, úgy is! Legközelebb így írd! Puszi.

A követők többsége azonnal az énekesnő védelmére kelt, sokan pedig kiemelték, mennyire intelligensen és higgadtan kezelte a helyzetet. Többen azt is írták, hogy példamutató volt a reakciója.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu