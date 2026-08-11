Lessük el a hírességek spórolási tippjeit!

Azt hihetnénk, hogy a celebek gondolkodás nélkül költekeznek, hiszen vagyonuk szinte kimeríthetetlen. Bár gyakran ez így is van, sokan közülük mégis a pénzügyi tudatosság hívei, és olyan hétköznapi praktikákat vetnek be, amelyeket bárki könnyedén elleshet. Tanuljuk el a trükkjeiket! Jöjjenek legjobb spórolási tippek egyenesen kedvenc sztárjaidtól!

Spórolási tippek: 9 tanács világsztároktól, ami tényleg működik Fotó: Etienne Laurent

A legjobb spórolási tippek világsztároktól

Több sztártól is leshetünk el háztartási spórolási tippeket, amivel hó végén pozitívra fordíthatjuk a mérlegünket!

Szeretnéd tudni hogyan lehet spórolni és jól nézni ki egyszerre? A divat nem mindig pénz kérdése, egyenesen Sarah Jessica Parkertől mutatunk szuper tudatos ruhaválasztási trükköket.

Hollywood szépfiúja Leonardo DiCaprio nemcsak a pénztárcájával, hanem a környezeti értékekkel is spórol, mutatunk tőle is néhány tudatos választási tippet

1. Spórolj használt ruhák vásárlásával!

Sarah Jessica Parker a valóságban nem olyan, mint karaktere a Szex és New Yorkban. Az akciók alatt vásárol, hétköznapi darabjaikat pedig a turkálókban szerzik be férjével maguknak és a gyerekeknek is. Mutatjuk a legjobb turkálókat, ahová érdemes betérned.

2. Keressük a kedvezményeket!

Kristen Bell és Dax Shepard kuponokat használnak, és mindig figyelik az akciókat. Érdemes nézni az újságokat, feliratkozni a hírlevelekre, klubkártyákat igényelni és nyomon követni a leárazásokat.

3. Kocsi helyett tömegközlekedés

Keanu Reeves igyekszik úgy élni, mint a hétköznapi emberek. Ha lehet, a tömegközlekedést használja, nem vesz luxusautókat, és ha teheti, nem költ sem sofőrre, sem benzinre. A pénzspórolás néha egyszerű, apró lépések sorozatából áll.

4. Szabjunk havi költségkeretet!

Ed Sheeran havonta csak egy bizonyos összeget vesz le számlájáról, hogy elkerülje a túlzott kiadásokat. Olcsó szupermarketekbe jár, nem hord dizájnerruhákat, és csupán befektetési célból vásárol ingatlanokat. Arra még emlékszel, amikor magyar mezben lépett színpadra Ed Sheeran?

5. Fényűzés helyett praktikum

Jennifer Lawrence mielőtt bármit vásárolna, ellenőrzi, hogy megvan-e minden a konyhában, ami alapszükséglet, és nem szereti az túlzott luxust. A kényelemre és a gyakorlatiasságra szavaz a lakberendezés terén. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor a spórolás a mindennapokban nem is olyan bonyolult.