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Lessük el a hírességek spórolási tippjeit!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors spórolás
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 11. 15:00
pénzügyi tudatosságtippvilágsztárok
Hogyan lehet spórolni a mindennapokban, hogy ne járjon sok lemondással? Világsztárok tippjeit mutatjuk! Kattints Leonardo DiCaprio tippjeihez!
N.T.
A szerző cikkei

Azt hihetnénk, hogy a celebek gondolkodás nélkül költekeznek, hiszen vagyonuk szinte kimeríthetetlen. Bár gyakran ez így is van, sokan közülük mégis a pénzügyi tudatosság hívei, és olyan hétköznapi praktikákat vetnek be, amelyeket bárki könnyedén elleshet. Tanuljuk el a trükkjeiket! Jöjjenek legjobb spórolási tippek egyenesen kedvenc sztárjaidtól!

Spórolási tippek: 9 tanács világsztároktól, ami tényleg működik
Spórolási tippek: 9 tanács világsztároktól, ami tényleg működik Fotó: Etienne Laurent

A legjobb spórolási tippek világsztároktól

  • Több sztártól is leshetünk el háztartási spórolási tippeket, amivel hó végén pozitívra fordíthatjuk a mérlegünket!
  • Szeretnéd tudni hogyan lehet spórolni és jól nézni ki egyszerre? A divat nem mindig pénz kérdése, egyenesen Sarah Jessica Parkertől mutatunk szuper tudatos ruhaválasztási trükköket.
  • Hollywood szépfiúja Leonardo DiCaprio nemcsak a pénztárcájával, hanem a környezeti értékekkel is spórol, mutatunk tőle is néhány tudatos választási tippet

1. Spórolj használt ruhák vásárlásával!

Sarah Jessica Parker a valóságban nem olyan, mint karaktere a Szex és New Yorkban. Az akciók alatt vásárol, hétköznapi darabjaikat pedig a turkálókban szerzik be férjével maguknak és a gyerekeknek is. Mutatjuk a legjobb turkálókat, ahová érdemes betérned.

2. Keressük a kedvezményeket!

Kristen Bell és Dax Shepard kuponokat használnak, és mindig figyelik az akciókat. Érdemes nézni az újságokat, feliratkozni a hírlevelekre, klubkártyákat igényelni és nyomon követni a leárazásokat.

3. Kocsi helyett tömegközlekedés

Keanu Reeves igyekszik úgy élni, mint a hétköznapi emberek. Ha lehet, a tömegközlekedést használja, nem vesz luxusautókat, és ha teheti, nem költ sem sofőrre, sem benzinre. A pénzspórolás néha egyszerű, apró lépések sorozatából áll.

4. Szabjunk havi költségkeretet!

Ed Sheeran havonta csak egy bizonyos összeget vesz le számlájáról, hogy elkerülje a túlzott kiadásokat. Olcsó szupermarketekbe jár, nem hord dizájnerruhákat, és csupán befektetési célból vásárol ingatlanokat. Arra még emlékszel, amikor magyar mezben lépett színpadra Ed Sheeran?

5. Fényűzés helyett praktikum

Jennifer Lawrence mielőtt bármit vásárolna, ellenőrzi, hogy megvan-e minden a konyhában, ami alapszükséglet, és nem szereti az túlzott luxust. A kényelemre és a gyakorlatiasságra szavaz a lakberendezés terén. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor a spórolás a mindennapokban nem is olyan bonyolult.

6. Határozzuk meg a maximumot!

Zoey Deschanel havonta megszabja magának, hogy mire mennyit költhet. Kijelöli a költségkeretet az éttermi fogyasztásokra, az élelmiszerekre, a háztartási cikkekre, valamint a ruhavásárlásra is.

7. Tudatos takarékoskodás

Leonardo DiCaprio odafigyel a környezetbarát életmódra. Hibrid autót használ, minimalizálja az utazásai számát. Van néhány lakása, de nagy részüket befektetésnek vásárolja, és bérbe adja, ha tudja - írja a Fanny magazin

8. Adjuk el, ami nem kell!

Oprah Winfrey korábban meggondolatlanul költött, ám rájött, hogy csak azt kell megvennie, ami fontos. Több száz luxuscikkét adta el, mert rájött, hogy nincs rájuk szüksége. Azt tanácsolja, hogy tanuljuk meg elengedni, ami felesleges.

9. Óvatosan a lakáshitellel!

Matthew McConaughey igyekszik puritán életmódot élni. Hosszú ideig lakókocsiban élt részben azért is, hogy ne kelljen jelzáloghitellel és ingatlanköltségekkel terhelnie magát. A kötelezettségeken és a felesleges tulajdonon spórolt. Matthew McConaughey jelenleg is egy visszafogott kabinházban él családjával.

 

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