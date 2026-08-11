Lessük el a hírességek spórolási tippjeit!

Azt hihetnénk, hogy a celebek gondolkodás nélkül költekeznek, hiszen vagyonuk szinte kimeríthetetlen. Bár gyakran ez így is van, sokan közülük mégis a pénzügyi tudatosság hívei, és olyan hétköznapi praktikákat vetnek be, amelyeket bárki könnyedén elleshet. Tanuljuk el a trükkjeiket! Jöjjenek legjobb spórolási tippek egyenesen kedvenc sztárjaidtól!
Sarah Jessica Parker a valóságban nem olyan, mint karaktere a Szex és New Yorkban. Az akciók alatt vásárol, hétköznapi darabjaikat pedig a turkálókban szerzik be férjével maguknak és a gyerekeknek is. Mutatjuk a legjobb turkálókat, ahová érdemes betérned.
Kristen Bell és Dax Shepard kuponokat használnak, és mindig figyelik az akciókat. Érdemes nézni az újságokat, feliratkozni a hírlevelekre, klubkártyákat igényelni és nyomon követni a leárazásokat.
Keanu Reeves igyekszik úgy élni, mint a hétköznapi emberek. Ha lehet, a tömegközlekedést használja, nem vesz luxusautókat, és ha teheti, nem költ sem sofőrre, sem benzinre. A pénzspórolás néha egyszerű, apró lépések sorozatából áll.
Ed Sheeran havonta csak egy bizonyos összeget vesz le számlájáról, hogy elkerülje a túlzott kiadásokat. Olcsó szupermarketekbe jár, nem hord dizájnerruhákat, és csupán befektetési célból vásárol ingatlanokat. Arra még emlékszel, amikor magyar mezben lépett színpadra Ed Sheeran?
Jennifer Lawrence mielőtt bármit vásárolna, ellenőrzi, hogy megvan-e minden a konyhában, ami alapszükséglet, és nem szereti az túlzott luxust. A kényelemre és a gyakorlatiasságra szavaz a lakberendezés terén. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor a spórolás a mindennapokban nem is olyan bonyolult.
Zoey Deschanel havonta megszabja magának, hogy mire mennyit költhet. Kijelöli a költségkeretet az éttermi fogyasztásokra, az élelmiszerekre, a háztartási cikkekre, valamint a ruhavásárlásra is.
Leonardo DiCaprio odafigyel a környezetbarát életmódra. Hibrid autót használ, minimalizálja az utazásai számát. Van néhány lakása, de nagy részüket befektetésnek vásárolja, és bérbe adja, ha tudja - írja a Fanny magazin.
Oprah Winfrey korábban meggondolatlanul költött, ám rájött, hogy csak azt kell megvennie, ami fontos. Több száz luxuscikkét adta el, mert rájött, hogy nincs rájuk szüksége. Azt tanácsolja, hogy tanuljuk meg elengedni, ami felesleges.
Matthew McConaughey igyekszik puritán életmódot élni. Hosszú ideig lakókocsiban élt részben azért is, hogy ne kelljen jelzáloghitellel és ingatlanköltségekkel terhelnie magát. A kötelezettségeken és a felesleges tulajdonon spórolt. Matthew McConaughey jelenleg is egy visszafogott kabinházban él családjával.
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