Judy elképesztő dolgot árult el a lányáról, fontos mérföldkő közeleg

Közel három évtizede a színpadon: nagykoncertre készül a Groovehouse. Judy és Kárpáti Zsolt kettőse fontos fellépésre készül, erről beszéltek a Borsnak, és az is kiderült, Judy kiskamasz lányának milyen szerepe lesz a fellépésen.
Különleges, 120 perces show-ra készül a Groovehouse, látványos koncertet adnak.
„Nem régóta van tánckarunk, a lányom tánctanárát kértük fel először, most novemberben pedig Maja is a színpadon táncol majd, ahogyan a turné több korábbi állomásán is történt. Ennek még jobban is örülök, mintha duetteznénk” – ismerte el mosolyogva Judy, majd hozzátette:
„Közel harmincéves múlttal, a dalokban sok meglepetés nem lehet, maximum nekünk az, ha elrontjuk a szöveget” – nevetett Judy, majd hozzátette, ennyi év után is aktívan gyártják az új szerzeményeket és néhány korábbi dalt is időnként újrahangszerelnek, új zenei köntösbe ültetik.
„Persze vannak, amik nem kihagyhatók: a Hajnal, Vándor, Ha újra látom… Úgy nem mehet le egyetlen koncert sem, hogy ezek kimaradnának. Kissé szívfájdalmunk, hogy az új dalaink nem akadnak már be ennyire, például az Ugrálj, az Élj, vagy Ez a nap a miénk - ezeket mind slágergyanúsnak éreztük, nagyon szeretjük és klip és készült hozzájuk. De ma már nemcsak azon múlik, hogy mi lesz sláger, hogy zeneileg mennyire jó” – vélekedett Judy, aki énekesi karrierje mellett nemrég légvár-bizniszbe kezdett.
Kárpáti Zsolt hozzátette:
„Mi már el lettünk könyvelve retro zenekarnak, és persze teret kell adni az újaknak is, de külföldi példán azt látjuk, hogy ha a »régi« nagyok, Robbie Williams, Madonna ad ki új dalt, azt is felkapja a tévé, rádió, a média. De el kell fogadnunk, hogy a mi közönségünk a »rádió-generáció«. Ha akkoriban lett volna YouTube, a Hajnal és Vándor is elérte volna a 100 milliós nézettséget” – vélekedett az énekes. Mindketten kiemelték, a november 15-én, az Akvárium Nagy Halljában tartandó nagykoncert azért is fontos számukra, mert 2018 óta (a Covid évét leszámítva) minden évben adott a Groovehouse koncertet ott.
„Az elmúlt hét évben, a Covid időszakát leszámítva, minden évben felléptünk, és talán most utoljára lesz lehetőségünk erre. Emiatt is döntöttünk úgy, hogy a novemberi koncert a bulihangulat jegyében telik majd. Lesz egy afterparty is, limitált jegyszámmal. Az Akvárium némileg törzshelyünkké is vált az évek alatt. Látjuk, hogy mostanában divat megtölteni a stadionokat – akár többször is. Mi azért nem rugaszkodunk el a valóságtól – én vagyok a pesszimistább kettőnk közül –, de talán majd a 30. évfordulónkra egy MVM Dome-os koncert jó lenne” – nyugtázta Zsolti.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.