Judy elképesztő dolgot árult el a lányáról, fontos mérföldkő közeleg

Közel három évtizede a színpadon: nagykoncertre készül a Groovehouse. Judy és Kárpáti Zsolt kettőse fontos fellépésre készül, erről beszéltek a Borsnak, és az is kiderült, Judy kiskamasz lányának milyen szerepe lesz a fellépésen.

Judy és Kárpáti Zsolt csaknem harminc éve énekel együtt (Fotó: Mediaeorks archív)

Judy: „Maja is a színpadon táncol majd”

Különleges, 120 perces show-ra készül a Groovehouse, látványos koncertet adnak.

„Nem régóta van tánckarunk, a lányom tánctanárát kértük fel először, most novemberben pedig Maja is a színpadon táncol majd, ahogyan a turné több korábbi állomásán is történt. Ennek még jobban is örülök, mintha duetteznénk” – ismerte el mosolyogva Judy, majd hozzátette:

„Közel harmincéves múlttal, a dalokban sok meglepetés nem lehet, maximum nekünk az, ha elrontjuk a szöveget” – nevetett Judy, majd hozzátette, ennyi év után is aktívan gyártják az új szerzeményeket és néhány korábbi dalt is időnként újrahangszerelnek, új zenei köntösbe ültetik.

Judy és lánya, Maja között jó az anya-lánya kapcsolat, a kamasz a következő Groovehouse koncerten is színpadra lép (Fotó: hot! magazin archív)

„Persze vannak, amik nem kihagyhatók: a Hajnal, Vándor, Ha újra látom… Úgy nem mehet le egyetlen koncert sem, hogy ezek kimaradnának. Kissé szívfájdalmunk, hogy az új dalaink nem akadnak már be ennyire, például az Ugrálj, az Élj, vagy Ez a nap a miénk - ezeket mind slágergyanúsnak éreztük, nagyon szeretjük és klip és készült hozzájuk. De ma már nemcsak azon múlik, hogy mi lesz sláger, hogy zeneileg mennyire jó” – vélekedett Judy, aki énekesi karrierje mellett nemrég légvár-bizniszbe kezdett.

„Ha akkoriban lett volna YouTube, a Hajnal és Vándor is elérte volna a 100 milliós nézettséget”

Kárpáti Zsolt hozzátette:

„Mi már el lettünk könyvelve retro zenekarnak, és persze teret kell adni az újaknak is, de külföldi példán azt látjuk, hogy ha a »régi« nagyok, Robbie Williams, Madonna ad ki új dalt, azt is felkapja a tévé, rádió, a média. De el kell fogadnunk, hogy a mi közönségünk a »rádió-generáció«. Ha akkoriban lett volna YouTube, a Hajnal és Vándor is elérte volna a 100 milliós nézettséget” – vélekedett az énekes. Mindketten kiemelték, a november 15-én, az Akvárium Nagy Halljában tartandó nagykoncert azért is fontos számukra, mert 2018 óta (a Covid évét leszámítva) minden évben adott a Groovehouse koncertet ott.