"Elvette a fiatalságom" – Huszonhét éve történt Judy pokoli balesete: kifakadt a Groovehouse énekesnője

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 15. 17:50
A Groovehouse énekesnője közösségi oldalán emlékezett meg a rettenetes dátumról. Judy azóta már boldog életet él, de az ominózus napot, amely megváltoztatta az egész életét, soha nem felejti el.

Kis Judit, azaz Judy balesete a mai napig súlyos sebeket tép fel az énekesnő lelkében, és bár ő maga az évek során megtanulta helyére tenni a történetet, minden évben megemlékezik december 14-éről.

Judy 27 évvel ezelőtt szenvedett borzalmas autóbalesetet.
27 évvel ezelőtt történt Judy autóbalesete, amelyről minden évben megemlékezik (Fotó: Szabolcs László)

Judy: „Elvette az önbizalmamat, a jövőképemet…”

A Groovehouse énekesnője, Kis Judy 1998. december 14-én szenvedett súlyos autóbalesetet Szolnok közelében zenésztársaival, ami majdnem az életét követelte. Mindannyian megsérültek, de az énekesnő járt a legrosszabbul: a baleset során nem maradt egy ép csontja sem, a bordája átszúrta a tüdejét és az arca a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. Azóta több mint negyven műtéten esett át és teljesen másképp néz ki, mint korábban. Judy sokszor hangoztatta, hogy eleinte nehéz volt otthon tükörbe néznie, hiszen egy másik ember nézett rá vissza a baleset után, idővel azonban megtanulta elfogadni önmagát és küldetésének tekinti, hogy másoknak is segítsen.

Nem egy dátum, hanem egy határvonal az életemben. Az a nap, amikor minden megváltozott és mégis minden folytatódott… Minden évben megállok itt egy pillanatra. Csendben. És elgondolkodom azon, mi lett volna, ha… 27 évvel ezelőtt egy autóbaleset nemcsak az életemet és az arcomat változtatta meg. Elvette az önbizalmamat, a jövőképemet, a fiatalságom nagy részét, és közben átformálta azt is, ahogyan ma az élethez, az emberekhez és saját magamhoz viszonyulok

írja bejegyzésében, amelyhez egy látványos, mesterséges intelligencia által kreált videót is közzétett. Groovehouse Judy később könyvet is megjelentetett történetéről, amelyben részletesen beszámol a baleset körülményeiről és az azt követő felépülési időszakról, hogy erőt adjon azoknak, akik vagy hasonló helyzetben vannak, vagy valamilyen más okból kilátástalannak érzi.

A kórházi ágyon fekve már csak egyetlen vágy maradt, hogy legyen még időm élni, álmodni, szeretni. Hogy legyen gyermekem. Egy szerető családom. Hogy a hangom, a dalaink, a zenénk nyomot hagyjon a szívekben… És hinni abban, hogy egyszer ez a fájdalom nem határoz meg mindent. Fiatalon a legnagyobb harcaim a szerelemről, az elfogadásról, a vágyaimról, a sikerről, a zenéről és a külsőségekről szóltak, arról, hogy elég jó vagyok-e mások szemében.

Mára már tudja, hogy ki ő valójában

Az énekesnő kitartása és akaratereje példaértékű lehet mások számára, hiszen hiába változik a világ, egy ilyen trauma nem csak a testen, a lelken is életreszóló nyomot hagy. „Az évek során voltak fájdalmas döntések. Olyanok is, amikor az elengedés volt az egyetlen utam. Ezeket sokáig kudarcként éltem meg, pedig csak túlélési döntések voltak.” 

Kis Judy ugyanakkor hozzáteszi: önmagunk szeretete az a határ, amin túl már nem kell újra megküzdenünk.

 

