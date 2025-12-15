"Elvette a fiatalságom" – Huszonhét éve történt Judy pokoli balesete: kifakadt a Groovehouse énekesnője

Kis Judit, azaz Judy balesete a mai napig súlyos sebeket tép fel az énekesnő lelkében, és bár ő maga az évek során megtanulta helyére tenni a történetet, minden évben megemlékezik december 14-éről.

27 évvel ezelőtt történt Judy autóbalesete, amelyről minden évben megemlékezik (Fotó: Szabolcs László)

Judy: „Elvette az önbizalmamat, a jövőképemet…”

A Groovehouse énekesnője, Kis Judy 1998. december 14-én szenvedett súlyos autóbalesetet Szolnok közelében zenésztársaival, ami majdnem az életét követelte. Mindannyian megsérültek, de az énekesnő járt a legrosszabbul: a baleset során nem maradt egy ép csontja sem, a bordája átszúrta a tüdejét és az arca a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. Azóta több mint negyven műtéten esett át és teljesen másképp néz ki, mint korábban. Judy sokszor hangoztatta, hogy eleinte nehéz volt otthon tükörbe néznie, hiszen egy másik ember nézett rá vissza a baleset után, idővel azonban megtanulta elfogadni önmagát és küldetésének tekinti, hogy másoknak is segítsen.

Nem egy dátum, hanem egy határvonal az életemben. Az a nap, amikor minden megváltozott és mégis minden folytatódott… Minden évben megállok itt egy pillanatra. Csendben. És elgondolkodom azon, mi lett volna, ha… 27 évvel ezelőtt egy autóbaleset nemcsak az életemet és az arcomat változtatta meg. Elvette az önbizalmamat, a jövőképemet, a fiatalságom nagy részét, és közben átformálta azt is, ahogyan ma az élethez, az emberekhez és saját magamhoz viszonyulok

– írja bejegyzésében, amelyhez egy látványos, mesterséges intelligencia által kreált videót is közzétett. Groovehouse Judy később könyvet is megjelentetett történetéről, amelyben részletesen beszámol a baleset körülményeiről és az azt követő felépülési időszakról, hogy erőt adjon azoknak, akik vagy hasonló helyzetben vannak, vagy valamilyen más okból kilátástalannak érzi.