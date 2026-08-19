Élvezzük ki az utolsó könnyed nyári napot! Csütörtökön visszatér a kánikula

Úgy tűnik, a szerdai nap lesz az utolsó, amikor kiélvezhetjük a könnyedebb, hűvösebb nyári időjárást, csütörtökre ugyanis visszatér a kánikula: szinte az egész országra kiadták a figyelmeztetést magas középhőmérséklet miatt, ráadásul jó pár vármegyére narancs fokozatú a riasztás.

Így alakul az időjárás: csütörtökön újra jön a hőség

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Szerdán, augusztus 19-én az előző napokhoz képest több napsütésre van kilátás, de a változó felhőzet mellett elszórtan számíthatunk záporra és egy-egy zivatarra. A hőmérséklet mérsékelt marad: hajnalban 10–19, délután 26–33 Celsius-fok körül alakul. Az északnyugati, nyugati szél többfelé élénk, időnként erős lehet, a csapadék azonban egyre inkább csak szórványosan valószínű - írja a Köpönyeg oldala.

Közeleg az újabb hőség, bekeményít az időjárás

Csütörtökön, augusztus 20-án sok napsütés és kevés felhő mellett ismét melegebb időre lesz kilátás, csapadékra legfeljebb helyi zápor vagy zivatar formájában van esély. A minimum hőmérséklet 12–22, a maximum 30–35 Celsius-fok között várható. A szél többnyire mérsékelt, helyenként élénk lesz, zivatarok környezetében azonban átmenetileg erős vagy viharos lökések is kialakulhatnak. A HungaroMet erre a napra 12 vármegyére adott ki figyelmeztetést magas hőmérséklet miatt, ráadásul 3 vármegyében (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád) narancs fokozatú, másodfokú riasztás van érvényben, azaz itt a napi középhőmérséklet garantáltan 27 °C felett alakul majd.

Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki csütörtökre a meleg miatt

Fotó: Fortepan

Ráadásul a nemzeti ünnepünkön egy jó adag zivatart is kapunk majd a nyakunkba az előrejelzések szerint: