Járai Máté meghökkentő részletet árult el édesanyja haláláról

Járai Máté és A padlás című színdarabab sorsa egybefonódott, erről maga a színész mesélt, aki már kisgyermekként eldöntötte: egyszer játszani fog a magyar közönség nagy kedvencében. Járai Máté idén már 10 éve játssza kollégáival a színdarabot és egy meglehetősen különös, spirituális élményről is beszámolt A padlással kapcsolatban.

Járai Máté életének talán legkülönösebb emlékét mesélte el (Fotó: Bors)

Járai Máté édesanyja épp A padlás előadása alatt hunyt el

– Én már gyerekkoromban is azt gondoltam, hogy színész leszek, így számomra mindig egyértelmű volt, hogy egyszer játszani fogok A padlás című színdarabban. Úgy hozta a sors, hogy gyakorlatilag közel 10 éve játsszuk már. Ebből is látszik, hogy imádja a közönség a darabot, mindenhol garantált siker A padlás – kezdte Járai Máté, aki épp a színpadon állt, amikor édesanyja elhunyt. A dolgot még egy különös jelenet is emlékezetessé tette a színész számára.

Annyi mindenen mentünk át a csapattal ez alatt a 10 év alatt, hogy az valami hihetetlen. Nekem az anyukám pont úgy halt meg, hogy én közben A padlást játszottam. Megkérdeztem a kórházban édesanyám pontos halálának időpontját és ledöbbentett a válasz, amit kaptam. Anyukám pont abban a pillanatban ment át a túlvilágra, amikor a történet szerint a szellemek elmennek az emlékek bolygójára. Milyen szép dolgokat produkál az élet, ha egyáltalán ezt lehet szépnek nevezni. Pont színpadon álltam és azt játszottam, hogy visszakerülünk a világba, ahol minden szép

– mesélte meghatódottan Járai Máté, aki az idén már 10. jubileumát ünneplő csapat tagjainak főbb életeseményeiről is szót ejtett:

A színész idén már 10 éve játszik a legendás színdarabban (Fotó: Ripost)

– Azóta rengeteg dolgon mentünk át, például a kolléganőm anyuka lett, egy másik kollégám tavasszal lesz apuka, nagyon sok mindent megéltünk együtt. Jó, hogy ez a csapat – igaz egyre ritkábban – de még találkozik.”