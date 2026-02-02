Járai Máté: „A testem időnként jelez: lassíts”

Hosszú ideje vágyott arra Járai Máté, hogy ott tartson a szakmai élete, ahol most. A színész azonban tudatosan éli a mindennapjait, hiszen tapasztalta már, milyen az, ha valaki túlvállalja magát.

Járai Máté: „Sokszor nem tudok részt venni a családi és a baráti összejöveteleken”

Fotó: Markovics Gábor / hot magazin!

Járai Máté emberkísérlete

„A feleségem, Kíra már a 2025-ös év elején megérezte, hogy nagy változások jönnek, csak azt nem tudtuk, hogy pontosan miben” – kezdte a hot!-nak a színész, akit húsz év vidéki színházi munka után végre Budapesten is állandó szerepek találták meg: főszerepek a Játékszínben, meghívás az Erkel Színházba, majd egy kifejezetten rá írt darab.

Ez hatalmas boldogság, ugyanakkor emberkísérlet is: havi harminc előadásnál járok, egymást érik a bemutatók.

– árulta el a színész.

A tempó ismerős számára – túlságosan is. Korábban már megfizette az árát a túlvállalásnak, ezért most sokkal tudatosabban figyel magára.

„Mentálisan ez egy mély utazás. Boldogabb vagyok, mint valaha, de érzem, hogy a testem időnként jelez: lassíts. Ezért nagyon odafigyelek arra, hogy egészségesen egyek, és hogy rendszeresen mozogjak. Ennek eredményeképpen nyolc kilótól megszabadultam, de a célom leginkább az, hogy fizikailag jól bírjam a szerepeimet, a megterhelést.”

Járai Máté felesége, Járai Kíra sokszor alig látja a férjét

(Fotó: sarosizoltan / Hot magazin!/RTL)

Járai Máté fontos pillanatai

A sikernek azonban ára van. Kevés szabadnap, elmaradó ünnepek, külön utak a házasságban is.

„Nem könnyű így élni, de ugye Kíra és én szabadon engedjük egymást. Amikor lehet, együtt vagyunk, még ha csak egy reggeli vagy egy bábszínházi délután erejéig is. Sokszor azonban nem tudok részt venni a családi és a baráti összejöveteleken. Mindketten tisztában voltunk azzal, hogy ha megtalál ennyi munka – ami miatt nem lehetek elég hálás –, akkor annak ez lesz a hátulütője, hogy kevesebb időt tölthetünk együtt. Nemrég például jött Kírának egy lehetőség, és elutazott Jordániába nélkülem. Nyilván szívesen tartottam volna vele én is, de nem tehettem, azt pedig nem várhatom el Kírától, hogy mindennap otthon üljön, és várjon haza. Örülök annak, ha ilyenkor van lehetősége élményeket gyűjteni, még akkor is, ha nem velem éli meg ezeket, hanem valaki mással. Viszont amikor tehetjük, igyekszünk együtt lenni, sokszor például megkérem, hogy jöjjön le velem Kecskemétre, és akkor az úton van lehetőségünk beszélgetni. Ezek a pillanatok mindennél többet jelentenek a számomra” – mesélte el Járai Máté.