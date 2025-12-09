„Annál mi lehet rosszabb, hogy nem akar az ember élni tovább” – Járai Máté önpusztító gondolatairól vallott

Járai Máté színész az elmúlt években többször is beszélt arról a válságról, amely 2019-ben alapjaiban rengette meg az életét. Most azonban a Legyen az! László Lillával című műsor második évadában újra részletesen és őszintén tárta fel, hogyan jutott el a teljes összeomlásig – és hogyan sikerült felállnia onnan.
Járai Máté a Legyen az László Lillával beszélgetés során nemcsak szakmai pályájáról, hanem élete egyik legnehezebb időszakáról is őszintén vallott. Felidézte azt a hat évvel ezelőtti pontot, amikor úgy érezte, nem akar tovább élni.
Annál mi lehet rosszabb, hogy nem akar az ember élni tovább – mint az én esetemben. Volt ilyen időszakom 2019-ben, és akkor nagyon beteg lettem, konkrétan pszichésen
– mondta a beszélgetésben. Hozzátette: ő alapvetően sem tartozik azok közé, akik könnyen megélik a boldogságot. „Mondom is mindig a Kírának, hogy most boldogság pillanatom van” – mesélte, utalva arra a szoros és őszinte kapcsolatra, amely Járai Máté és Kíra között van.
A színész korábban a Borsnak is beszélt arról, milyen mélyre zuhant 2019-ben. A szeretett nagymamája elvesztése, a gyász, a túlterheltség és a folyamatos stressz együtt sodorta bele abba a lelki válságba, amelyben – mint mondta – az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében. „Nem akartam élni” – fogalmazott ezúttal. Korábban elmondta, időnként úgy érezte, megkönnyebbülés lenne, ha véget érnének az évek óta tartó fájdalmak. A krízis olyan mértékben elhatalmasodott rajta, hogy végül pszichiátriai osztályra került, ahol gyógyszeres kezelést kapott. Járai Máté felesége ebben az időszakban is kitartott mellette, és a színész szerint ez sokat jelentett számára.
A kórházi kezelés és a kényszerleállás végül lehetőséget adott neki arra, hogy szembenézzen mindazzal, amit addig csak halogatott. Azóta tudatosan próbál figyelni magára: felismerni, mikor kell megállnia, mikor kell pihennie, és hogyan tudja elengedni a rárakódott terheket. Nagymamája elvesztésére külön is kitért: ő volt az, aki gyermekkorától kezdve stabil érzelmi támaszt adott neki.
Nemrég Szily Nóra podcastjében is mesélt a traumákról és arról, hogyan alakította át a gondolkodását ez a válság. Felidézte, hogy a színészi munka – a színház, a forgatások – egyszerre terhelte fizikailag és lelkileg: alváshiány, stressz, pánikrohamok nehezítették mindennapjait. Furcsa módon a Covid-időszak lett számára gyógyító: megállt a világ, ő pedig végre ki tudta pihenni a traumákat. A gyász, a munkahelyi túlterheltség, gyermekkori nehézségek és szülei alkoholproblémái együtt vezettek oda, hogy 2019 egyfajta „STOP tábla” lett számára.
Járai Máté ma már úgy tekint erre az időszakra, mint egy kemény, de tanulságos fordulópontra. Bár a múltja és a sebei örökre vele maradnak, megtanult segítséget kérni, figyelni magára és elfogadni, ha meg kell állnia.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
