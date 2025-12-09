„Annál mi lehet rosszabb, hogy nem akar az ember élni tovább” – Járai Máté önpusztító gondolatairól vallott

Járai Máté színész az elmúlt években többször is beszélt arról a válságról, amely 2019-ben alapjaiban rengette meg az életét. Most azonban a Legyen az! László Lillával című műsor második évadában újra részletesen és őszintén tárta fel, hogyan jutott el a teljes összeomlásig – és hogyan sikerült felállnia onnan.

Járai Máté 2019-ben eljutott arra a pontra, hogy nem akar tovább élni (Fotó: Markovics Gábor)

Járai Máté: „Nagyon beteg lettem, konkrétan pszichésen”

Járai Máté a Legyen az László Lillával beszélgetés során nemcsak szakmai pályájáról, hanem élete egyik legnehezebb időszakáról is őszintén vallott. Felidézte azt a hat évvel ezelőtti pontot, amikor úgy érezte, nem akar tovább élni.

Annál mi lehet rosszabb, hogy nem akar az ember élni tovább – mint az én esetemben. Volt ilyen időszakom 2019-ben, és akkor nagyon beteg lettem, konkrétan pszichésen

– mondta a beszélgetésben. Hozzátette: ő alapvetően sem tartozik azok közé, akik könnyen megélik a boldogságot. „Mondom is mindig a Kírának, hogy most boldogság pillanatom van” – mesélte, utalva arra a szoros és őszinte kapcsolatra, amely Járai Máté és Kíra között van.

A színész korábban a Borsnak is beszélt arról, milyen mélyre zuhant 2019-ben. A szeretett nagymamája elvesztése, a gyász, a túlterheltség és a folyamatos stressz együtt sodorta bele abba a lelki válságba, amelyben – mint mondta – az öngyilkosság gondolata is megfordult a fejében. „Nem akartam élni” – fogalmazott ezúttal. Korábban elmondta, időnként úgy érezte, megkönnyebbülés lenne, ha véget érnének az évek óta tartó fájdalmak. A krízis olyan mértékben elhatalmasodott rajta, hogy végül pszichiátriai osztályra került, ahol gyógyszeres kezelést kapott. Járai Máté felesége ebben az időszakban is kitartott mellette, és a színész szerint ez sokat jelentett számára.

Járai Máté párja, Járai Kíra minden erejével támogatta férjét a nehéz időkben (Fotó: Mediaworks archívum)

Több dolog együttállása kellett az összeomláshoz

A kórházi kezelés és a kényszerleállás végül lehetőséget adott neki arra, hogy szembenézzen mindazzal, amit addig csak halogatott. Azóta tudatosan próbál figyelni magára: felismerni, mikor kell megállnia, mikor kell pihennie, és hogyan tudja elengedni a rárakódott terheket. Nagymamája elvesztésére külön is kitért: ő volt az, aki gyermekkorától kezdve stabil érzelmi támaszt adott neki.