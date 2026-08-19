Robin Williams rajongói se számítottak erre: Megható gesztust tettek az elhunyt legenda gyerekei

Robin Williams 75. születésnapja alkalmából különleges lépésre szánták el magukat a színész gyerekei: életre keltették apjuk régóta inaktív Instagram-oldalát. A döntés azonban nemcsak a rajongóknak szólt, hanem egy fontos célt is szolgál: a család így szeretné megőrizni a színész valódi örökségét az egyre terjedő mesterséges intelligenciával készült tartalmakkal szemben.

Robin Williams gyerekei a színész 75. születésnapja alkalmából újraaktiválták az Instagram-oldalát (Fotó: Yui Mok/Northfoto)

A legendás színész 2026. július 21-én ünnepelte volna a 75. születésnapját

Gyerekei megható módon tisztelegtek apjuk előtt: újraaktiválták Robin Williams Instagram-oldalát

Instagram-oldalát Így szeretnének egy biztonságos felületet biztosítani arra, hogy hiteles képekkel, felvételekkel emlékezzenek meg a néhai színészről.

Robin Williams gyerekei újraaktiválták a színész Instagram-oldalát

A legendás színész 2026. július 21-én lett volna 75 éves. Robin Williams gyermekei, Zak, Zelda és Cody az elmúlt években rendszeresen megemlékeztek róla, az ideit azonban különösen jelentőségteljessé tették a kerek évforduló miatt. Újraaktiválták a néhai színész korábban inaktív Instagram-fiókját, amelyet a jövőben szeretnének olyan biztonságos helyként használni, ahol hiteles emlékeket és tartalmakat oszthatnak meg róla:

Így szeretnénk megosztani a világgal apánk egyedülálló tehetségét és humorát, beleértve azokat a pillanatokat is, amelyek minket és sokakat közületek megnevettettek, miközben apánk rendkívüli életére és munkásságára emlékezünk. Ő továbbra is inspirál minket, és örömet szerez az embereknek szerte a világon.

Robin Williams gyerekei aggódnak a mesterséges intelligencia miatt

A döntés hátterében azonban nem pusztán a születésnapi megemlékezés áll. A család számára egyre fontosabbá vált, hogy Robin Williams digitális örökségét is megvédjék. Az elmúlt években a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis megszaporodtak azok a videók és képek, amelyek az elhunyt híresség arcát vagy hangját használják fel, sok esetben anélkül, hogy ők ehhez hozzájárultak volna.

A technológia fejlődésével azt szeretnénk, hogy ez egy biztonságos, megbízható hely legyen, ahol a megosztott történetek, fotók, videók és emlékek hitelesen, melegséggel és gondossággal tükrözik az ő örökségét.

Robin Williams gyerekei ezért szeretnének olyan online felületet létrehozni, amelyen a rajongók valódi, család által hitelesített tartalmakat találhatnak.