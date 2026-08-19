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Robin Williams rajongói se számítottak erre: Megható gesztust tettek az elhunyt legenda gyerekei

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Instagram
PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 19. 08:00
robin williamsmesterséges intelligenciaszületésnap
A legendás színész 75 éves lett volna idén. Ennek tiszteletére Robin Williams gyerekei újraaktiválták apjuk Instagram-oldalát.
Fekete Ágnes
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Robin Williams 75. születésnapja alkalmából különleges lépésre szánták el magukat a színész gyerekei: életre keltették apjuk régóta inaktív Instagram-oldalát. A döntés azonban nemcsak a rajongóknak szólt, hanem egy fontos célt is szolgál: a család így szeretné megőrizni a színész valódi örökségét az egyre terjedő mesterséges intelligenciával készült tartalmakkal szemben.

Robin Williams idén lenne 75 éves.
Robin Williams gyerekei a színész 75. születésnapja alkalmából újraaktiválták az Instagram-oldalát (Fotó: Yui Mok/Northfoto)
  • A legendás színész 2026. július 21-én ünnepelte volna a 75. születésnapját
  • Gyerekei megható módon tisztelegtek apjuk előtt: újraaktiválták Robin Williams Instagram-oldalát
  • Így szeretnének egy biztonságos felületet biztosítani arra, hogy hiteles képekkel, felvételekkel emlékezzenek meg a néhai színészről.

Robin Williams gyerekei újraaktiválták a színész Instagram-oldalát

A legendás színész 2026. július 21-én lett volna 75 éves. Robin Williams gyermekei, Zak, Zelda és Cody az elmúlt években rendszeresen megemlékeztek róla, az ideit azonban különösen jelentőségteljessé tették a kerek évforduló miatt. Újraaktiválták a néhai színész korábban inaktív Instagram-fiókját, amelyet a jövőben szeretnének olyan biztonságos helyként használni, ahol hiteles emlékeket és tartalmakat oszthatnak meg róla:

 

Így szeretnénk megosztani a világgal apánk egyedülálló tehetségét és humorát, beleértve azokat a pillanatokat is, amelyek minket és sokakat közületek megnevettettek, miközben apánk rendkívüli életére és munkásságára emlékezünk. Ő továbbra is inspirál minket, és örömet szerez az embereknek szerte a világon.

Robin Williams gyerekei aggódnak a mesterséges intelligencia miatt

A döntés hátterében azonban nem pusztán a születésnapi megemlékezés áll. A család számára egyre fontosabbá vált, hogy Robin Williams digitális örökségét is megvédjék. Az elmúlt években a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis megszaporodtak azok a videók és képek, amelyek az elhunyt híresség arcát vagy hangját használják fel, sok esetben anélkül, hogy ők ehhez hozzájárultak volna.

A technológia fejlődésével azt szeretnénk, hogy ez egy biztonságos, megbízható hely legyen, ahol a megosztott történetek, fotók, videók és emlékek hitelesen, melegséggel és gondossággal tükrözik az ő örökségét.

Robin Williams gyerekei ezért szeretnének olyan online felületet létrehozni, amelyen a rajongók valódi, család által hitelesített tartalmakat találhatnak.

Robin Williams filmjei sokak napját bearanyozzák.
Robin Williams halála előtt függőséggel és mentális problémákkal küzdött (Fotó: NORTHFOTO)

Robin Williams öngyilkos lett

Robin Williams színészként és komikusként is rendkívüli energiával dolgozott, a magánéletében azonban komoly nehézségei voltak. Függőséggel és mentális problémákkal küzdött, és 2014. augusztus 11-én tragikus módon öngyilkos lett az otthonában. Robin Williams halála az egész világot megrázta, és azóta is rendszeresen felmerül, milyen hatalmas űrt hagyott maga után. 

 

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