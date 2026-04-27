Kamerák előtt vallott alkoholizmusáról Nagy Zsolt: felesége segített neki jó útra térni

Nagy Zsolt Oltai Kata oldalán nemcsak a boldogságot, de a tiszta élethez vezető utat is megtalálta, hiszen a színész jó ideig komoly alkohol problémákkal küzdött. Erről a nehéz időszakról most a Viasat3 új műsorában, A felszín alattban vallottak, ahol Bibók Bea szexuálpszichológus segített nekik a kapcsolatuk mélyére ásni.

Nagy Zsolt színészként került az alkohol bűvkörébe, amivel sok évig küzdött

Oltai Kata és Nagy Zsolt már hosszú évek óta élnek boldogságban, ám közös útjuk közel sem volt akadályoktól mentes. Az egyik legnehezebb időszak a színész alkohol gondjaival való szembenézés volt, hiszen mára ugyan legyőzte a démonait, de kedvese nélkül ez nem biztos, hogy sikerült volna neki.

„Én akkor érzem jól magam, ha nagyon sok mindent adhatok annak, akivel vagyok. Mivel nagyon sok mindent el is veszek tőlük. A tigris az tigris, a bárány az bárány. A bárány nem tud tigris lenni, de a tigris tud bárány lenni” – mondta ki őszintén Zsolt a kapcsolatukról, amire a szakember meg is jegyezte, hogy a férj folyton bántja magát.

Egy rettegő embernek a mondatai, és a tekintete volt nap mint nap előttem

– idézte fel Kata azzal kapcsolatban, hogy milyen volt szerelme mielőtt jó útra tért.

Oltai Kata Nagy Zsolt mellett állt a nehéz időkben is, együtt győzték le a függőséget

Nagy Zsolt alkoholizmusa tinédzserként kezdődött

A Kontroll színésze már 6 évvel ezelőtt is őszintén beszélt a problémáiról, de akkor sajnos még nem volt túl a nehezén. Nagy Zsolt fiatalon, mindössze 14 évesen kezdett el alkalmanként inni, majd a színészvilágba való bekerülése után ez komoly problémává változott.

Azért voltam rossz passzban, mert alkoholista vagyok, és most éppen jövök le. És egy hónapja tiszta vagyok. El kellett ennek a pontnak jönnie. Ez tény. Mindig visszaestem, nem volt elég erőm, de most minden összesűrűsödött és válaszút elé kerültem

– vallotta be először 2020-ban egy másik műsorban és bár akkor még nem tudhatta, a változás valóban tartós lett, hiszen mára teljesen legyőzte a függőséget.

De, hogy Nagy Zsolt feleségére és a kapcsolatukra pontosan milyen hatással volt ez az időszak, az csak A felszín alatt 1. évadának mai részéből derül ki 19:00-tól a Viasat3-on!