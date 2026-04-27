Kamerák előtt vallott alkoholizmusáról Nagy Zsolt: felesége segített neki jó útra térni

Nagy Zsolt Oltai Kata oldalán nemcsak a boldogságot, de a tiszta élethez vezető utat is megtalálta, hiszen a színész jó ideig komoly alkohol problémákkal küzdött. Erről a nehéz időszakról most a Viasat3 új műsorában, A felszín alattban vallottak, ahol Bibók Bea szexuálpszichológus segített nekik a kapcsolatuk mélyére ásni.
Oltai Kata és Nagy Zsolt már hosszú évek óta élnek boldogságban, ám közös útjuk közel sem volt akadályoktól mentes. Az egyik legnehezebb időszak a színész alkohol gondjaival való szembenézés volt, hiszen mára ugyan legyőzte a démonait, de kedvese nélkül ez nem biztos, hogy sikerült volna neki.
„Én akkor érzem jól magam, ha nagyon sok mindent adhatok annak, akivel vagyok. Mivel nagyon sok mindent el is veszek tőlük. A tigris az tigris, a bárány az bárány. A bárány nem tud tigris lenni, de a tigris tud bárány lenni” – mondta ki őszintén Zsolt a kapcsolatukról, amire a szakember meg is jegyezte, hogy a férj folyton bántja magát.
Egy rettegő embernek a mondatai, és a tekintete volt nap mint nap előttem
– idézte fel Kata azzal kapcsolatban, hogy milyen volt szerelme mielőtt jó útra tért.
A Kontroll színésze már 6 évvel ezelőtt is őszintén beszélt a problémáiról, de akkor sajnos még nem volt túl a nehezén. Nagy Zsolt fiatalon, mindössze 14 évesen kezdett el alkalmanként inni, majd a színészvilágba való bekerülése után ez komoly problémává változott.
Azért voltam rossz passzban, mert alkoholista vagyok, és most éppen jövök le. És egy hónapja tiszta vagyok. El kellett ennek a pontnak jönnie. Ez tény. Mindig visszaestem, nem volt elég erőm, de most minden összesűrűsödött és válaszút elé kerültem
– vallotta be először 2020-ban egy másik műsorban és bár akkor még nem tudhatta, a változás valóban tartós lett, hiszen mára teljesen legyőzte a függőséget.
Ha Ön vagy hozzátartozója segítségre szorul, kérjük, forduljon szakemberhez! A függőség kezelhető, és az időben kért segítség életet menthet.
