„Tegyél rá, Virág!” – Gáspár Virág berobbant a modellvilágba, a Miss Universe Hungary győztese oldalán pózolt

Az utóbbi hónapokban leginkább Gáspár Virág szerelmi életéről szóltak a hírek. A fiatal lány korábbi párja, Fábián Krisztián időközben új életet kezdett, sőt már édesapa lett, ami sokakat meglepett. Virág pedig nemrég egy érzelmes TikTok-videóval kavarta fel az állóvizet, amelyben egy sokatmondó dalrészlet csendült fel. A videó időzítése miatt többen úgy vélték, a szívhez szóló sorok akár az exének is szólhattak. Most azonban úgy tűnik, a szerelem helyett a karrieré a főszerep.

Gáspár Virág gyerekkora óta szerepel a médiában, most úgy tűnik, a modellkedés felé vette az irányt (Fotó: Bors)

Gáspár Virág betört a szépségszakmába

Gáspár Győző és Gáspár Bea kisebbik lánya egy Sugarbird-fotózáson tűnt fel, méghozzá nem is akárki társaságában: Virág a Miss Universe Hungary szépségkirálynőjével, Kecskés Enikővel együtt állt kamera elé.

Gáspár Győző lánya egy Sugarbird kampány modellje volt (Fotó: Instagram)

A képek alapján egyáltalán nem volt megilletődve a profi modellvilágban, és kommentelők is úgy vélték, a fiatal szépség valósággal ragyogott a fotózáson. Természetesen a legbüszkébb ezúttal is édesapja, Gáspár Győző volt, aki azonnal megosztotta lánya fotóit az Instagram-oldalán. A showman ráadásul a tőle megszokott, legendássá vált mondattal kommentálta a képeket.

„Tegyél rá, Virág!” – írta büszkén Győzike, aki ezzel ismét felidézte a Gáspár család egyik legismertebb szállóigévé vált mondatát. Sokan azért is örülhetnek a fiatal sztárcsemete sikerének, mert Virág korábban tudatosan hátrébb lépett a nyilvánosságtól.

Virág egy nagyon nehéz eset, de nagyon szeretem. Teljesen kiszállt a médiából. Bár sok megkeresést kap, nagyon komoly műsoroktól is, de őt nem lehet rávenni, hogy részt vegyen benne, el sem gondolkodik rajta. Mindig azt mondja: apa, menjél, csináld te. Teljesen hátra akart lépni, nem érdekli a média és a szereplés. A Gáspár család háta mögött van, nem vágyik a nyilvánosságra

– nyilatkozta korábban Gáspár Győző. A Győzike Show egykori kislányából azonban mára magabiztos fiatal nő lett, aki úgy tűnik, egyre bátrabban próbálja ki magát új területeken is. Hogy a Sugarbird-fotózás csupán egy egyszeri kiruccanás volt, vagy Gáspár Virág valóban modellkarrierbe kezd, azt egyelőre nem tudni. Az viszont biztos, hogy a rajongók már most odavannak érte, Győzike pedig szemmel láthatóan nem is lehetne büszkébb a kisebbik lányára.