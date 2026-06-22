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„Tegyél rá, Virág!” – Gáspár Virág berobbant a modellvilágba, a Miss Universe Hungary győztese oldalán pózolt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Gáspár Virág
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 22. 16:00
Miss Universe Hungarymodellkedés
Új fejezet kezdődhet az életében! Gáspár Virág most egészen más oldalát mutatta meg, ráadásul nem akárki mellett: a fiatal szépség a Miss Universe Hungary győztesével vett részt egy nagyszabású divatfotózáson.
Bors
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Az utóbbi hónapokban leginkább Gáspár Virág szerelmi életéről szóltak a hírek. A fiatal lány korábbi párja, Fábián Krisztián időközben új életet kezdett, sőt már édesapa lett, ami sokakat meglepett. Virág pedig nemrég egy érzelmes TikTok-videóval kavarta fel az állóvizet, amelyben egy sokatmondó dalrészlet csendült fel. A videó időzítése miatt többen úgy vélték, a szívhez szóló sorok akár az exének is szólhattak. Most azonban úgy tűnik, a szerelem helyett a karrieré a főszerep.

Gáspár Virág remek formában van
Gáspár Virág gyerekkora óta szerepel a médiában, most úgy tűnik, a modellkedés felé vette az irányt (Fotó: Bors)

Gáspár Virág betört a szépségszakmába

Gáspár Győző és Gáspár Bea kisebbik lánya egy Sugarbird-fotózáson tűnt fel, méghozzá nem is akárki társaságában: Virág a Miss Universe Hungary szépségkirálynőjével, Kecskés Enikővel együtt állt kamera elé.

Gáspár Virág Kecskés Enikővel modellkedik.
Gáspár Győző lánya egy Sugarbird kampány modellje volt (Fotó: Instagram)

A képek alapján egyáltalán nem volt megilletődve a profi modellvilágban, és kommentelők is úgy vélték, a fiatal szépség valósággal ragyogott a fotózáson. Természetesen a legbüszkébb ezúttal is édesapja, Gáspár Győző volt, aki azonnal megosztotta lánya fotóit az Instagram-oldalán. A showman ráadásul a tőle megszokott, legendássá vált mondattal kommentálta a képeket.

 „Tegyél rá, Virág!” – írta büszkén Győzike, aki ezzel ismét felidézte a Gáspár család egyik legismertebb szállóigévé vált mondatát. Sokan azért is örülhetnek a fiatal sztárcsemete sikerének, mert Virág korábban tudatosan hátrébb lépett a nyilvánosságtól.

Virág egy nagyon nehéz eset, de nagyon szeretem. Teljesen kiszállt a médiából. Bár sok megkeresést kap, nagyon komoly műsoroktól is, de őt nem lehet rávenni, hogy részt vegyen benne, el sem gondolkodik rajta. Mindig azt mondja: apa, menjél, csináld te. Teljesen hátra akart lépni, nem érdekli a média és a szereplés. A Gáspár család háta mögött van, nem vágyik a nyilvánosságra

nyilatkozta korábban Gáspár Győző. A Győzike Show egykori kislányából azonban mára magabiztos fiatal nő lett, aki úgy tűnik, egyre bátrabban próbálja ki magát új területeken is. Hogy a Sugarbird-fotózás csupán egy egyszeri kiruccanás volt, vagy Gáspár Virág valóban modellkarrierbe kezd, azt egyelőre nem tudni. Az viszont biztos, hogy a rajongók már most odavannak érte, Győzike pedig szemmel láthatóan nem is lehetne büszkébb a kisebbik lányára.

@borsonline

Gáspár Virág az exének üzent? Virág exe, Fábián Krisztián a napokban boldogan, az újszülött gyermekével pózolt az Instán. Virág nem sokkal ezután osztott meg egy sejtelmes videót. Bár mosolyog a felvételen, a zene, amire tátog, egyáltalán nem boldog. #bors #gasparvirag #szakitas #ujrakezdes #ex

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