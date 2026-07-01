Gáspár Virág plasztikai műtéten esett át? Legújabb fotója felrobbantotta az internetet

Gáspár Virág az utóbbi hónapokban látványos átalakuláson ment keresztül. Győzike kisebbik lánya egyre magabiztosabban jelenik meg a közösségi oldalain, miközben úgy tűnik, karrierje is új irányt vett. Nemrég egy nagyszabású Sugarbird-fotózáson szerepelt, ahol a Miss Universe Hungary győztesével, Kecskés Enikővel állhatott kamera elé. A figyelem azonban most nem a modellkarrierjére, hanem egy nyári fotójára terelődött. Virág egy fürdőruhás képet osztott meg magáról, amely rövid idő alatt a Redditre is felkerült, és elindította a kommentcunamit.

A Gáspár család legkisebb tagja, Gáspár Virág modell karrierbe kezdett (Fotó: Bors)

Gáspár Virág mellplasztikán esett át?

A hozzászólásokban többen azt kezdték találgatni, hogy megváltozott Virág külseje, és azt feltételezték, hogy mellplasztikán eshetett át. „Úgy látom, mellműtét volt” – írta az egyik kommentelő.

Nem természetes az esése. Ordít róla, hogy mű

– kommentelte egy másik Redditező, amit a következő is alátámasztott: „Teljesen nulla melle volt eddig.” Természetesen minderre semmilyen bizonyíték nincs, és maga Gáspár Virág sem erősítette meg, hogy bármilyen plasztikai beavatkozást végeztetett volna.

Gáspár Virág fogyása után elképesztő formában tündököl (Fotó: Reddit)

Virág őszinte vallomása a párkapcsolatokról

A mostani találgatásokkal ellentétben Virág saját maga áruta el, hol tart éppen a szerelmi élete. Korábban viccesen így fogalmazott:

Isten Áldása vagyok, szó szerint! Főzök, mosok, takarítok, vicces vagyok, nem zavarom a legyet sem!

Emellett azt is kijelentette, hogy a jövőben már nem szeretne olyan kapcsolatot, amelyben nincs meg a kellő szabadság.

Szerintem az az egészséges egy emberi kapcsolatban, hogy vannak ilyen kis egyedüllétek, me time-ok. Mert az előző kapcsolataimban nem volt, és így nem lett meg az egészséges vonal

– mondta Virág. Miközben tehát a szerelmi életében továbbra is a megfelelő társra vár, úgy tűnik, a külseje körüli találgatások egy pillanatra sem csitulnak. Hogy valóban történt-e bármilyen változás, arra egyelőre csak ő tudja a választ, az azonban biztos, hogy Gáspár Virág ma már szinte minden egyes új fotójával képes felrobbantani az internetet, legyen szó modellkedésről, vagy egy ártalmatlan fürdőruhás Instagram képről.