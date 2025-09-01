Ebbe belepirulsz, ilyen szexin zárta a nyarat Gáspár Virág – Fotó

Bár a nyárnak már sajnos vége, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a partiknak is, és ezt Gáspár Virág is tudja. Úgy tűnik, a Gáspár testvérek egyre inkább bomba formában vannak, amit egyikük sem fél megmutatni - rajongóik legnagyobb örömére!
Virág egy Budapest Park partin zárta az évszakot, ahonnan nem hiányozhatott az elmaradhatatlan mosdós szelfi sem. Feszülős farmertopban villantotta meg hasát,valamint mini fehér szoknyában pózolt, megmutatva, milyen is a parti királynőjének lenni. Posztja alatt záporoznak a szívecskék kommentek, és nem is csodáljuk, hogy dögös Instagram-bejegyzésével sokak kedvence lett.
Hell yeaaaaah
- összegezte a látottakat egy kommentelő.
Győzike legkisebb lánya nemrégiben vadmacskaként tündökölt, amit itt mutattunk meg. Ha pedig még vadabb fotóra is kíváncsi vagy róla, itt lesheted meg átlátszó csipkében!
