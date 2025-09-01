Ebbe belepirulsz, ilyen szexin zárta a nyarat Gáspár Virág – Fotó

Bár a nyárnak már sajnos vége, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a partiknak is, és ezt Gáspár Virág is tudja. Úgy tűnik, a Gáspár testvérek egyre inkább bomba formában vannak, amit egyikük sem fél megmutatni - rajongóik legnagyobb örömére!

Gáspár Virág és nővére is egyre magabiztosabb

Fotó: Markovics Gábor

Virág egy Budapest Park partin zárta az évszakot, ahonnan nem hiányozhatott az elmaradhatatlan mosdós szelfi sem. Feszülős farmertopban villantotta meg hasát,valamint mini fehér szoknyában pózolt, megmutatva, milyen is a parti királynőjének lenni. Posztja alatt záporoznak a szívecskék kommentek, és nem is csodáljuk, hogy dögös Instagram-bejegyzésével sokak kedvence lett.

Hell yeaaaaah

- összegezte a látottakat egy kommentelő.

Győzike legkisebb lánya nemrégiben vadmacskaként tündökölt, amit itt mutattunk meg. Ha pedig még vadabb fotóra is kíváncsi vagy róla, itt lesheted meg átlátszó csipkében!