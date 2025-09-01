Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ebbe belepirulsz, ilyen szexin zárta a nyarat Gáspár Virág – Fotó

Gáspár Virág
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 19:30
Szexi fotószexi
Ennél kevesebbet nem is vártunk tőle.

Bár a nyárnak már sajnos vége, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a partiknak is, és ezt Gáspár Virág is tudja. Úgy tűnik, a Gáspár testvérek egyre inkább bomba formában vannak, amit egyikük sem fél megmutatni - rajongóik legnagyobb örömére!

8G0A6275 Gáspár Evelin Gáspár Virág
Gáspár Virág és nővére is egyre magabiztosabb
Fotó: Markovics Gábor

Virág egy Budapest Park partin zárta az évszakot, ahonnan nem hiányozhatott az elmaradhatatlan mosdós szelfi sem. Feszülős farmertopban villantotta meg hasát,valamint mini fehér szoknyában pózolt, megmutatva, milyen is a parti királynőjének lenni. Posztja alatt záporoznak a szívecskék kommentek, és nem is csodáljuk, hogy dögös Instagram-bejegyzésével sokak kedvence lett.

Hell yeaaaaah

- összegezte a látottakat egy kommentelő.

Győzike legkisebb lánya nemrégiben vadmacskaként tündökölt, amit itt mutattunk meg. Ha pedig még vadabb fotóra is kíváncsi vagy róla, itt lesheted meg átlátszó csipkében!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu