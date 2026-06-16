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Gáspár Evelin ledobta a textilt: 32 évesen jobban néz ki, mint valaha

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 16:15
Gáspár Evelinszületésnap
A kor csak egy szám, sokan teljesen máshogyan érzik magukat, vagy teljesen máshogyan néznek ki, mint ahány évesek. Gáspár Evelin harminckét éves lett, de nem csügged, hiszen élete legjobb formájában van.
Bors
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Nagy napot ünnepelt Gáspár Evelin: Gáspár Győző lánya betöltötte a 32. életévét. Úgy tűnik azonban, hogy Evelin egyáltalán nem érzi magát 32-nek, és inkább játszott egy kicsit a számokkal, és több fotóján is megfordította a születésnapjára kapott lufikat, mintha nem 32, hanem csak 23 éves lenne.

Gáspár Evelin a kutyájával
Gáspár Evelin életmódváltása megtette a hatását (Fotó: MW)

Gáspár Evelin családja és barátai társaságában ünnepelt

Persze, ha valaki ránéz Evelinre, könnyen elhiheti, hogy tényleg ennyi idős. Az elmúlt években elképesztő átalakuláson ment keresztül, rengeteget edz, odafigyel az étkezésére, az eredmény pedig látványos: bombaformában van. Az ünnepelt maga is viccesen utalt az életkorára az Instagram-oldalán.

„Elértem azt a kort, amikor már érdemes megfordítani a számokat. Többet nem is kívánhatnék, szerető család, valódi barátok és egészség!” – írta Gáspár Evelin Instagram-oldalára.

A születésnapi fotók alapján Evelinnek igazán emlékezetes napja volt. Családja és barátai rengeteg szeretettel halmozták el, gyönyörű ajándékokat kapott, és a képeken szinte végig mosolyog, nevet és sugárzik a boldogságtól.

Gáspár Evelin koktélozik
32 éves lett Gáspár Bea lánya (Fotó:  Mediaworks Archívum)

Gáspár Evelin bikiniben tündököl

A képek azonban nemcsak az ünnepi hangulatról árulkodnak, hanem arról is, milyen fantasztikusan néz ki az ünnepelt. Evelin ugyanis egy bikinis fotót is megosztott magáról, amelyen jól látszik, hogy a kemény munka meghozta az eredményét. Karcsú, formás alakja és magabiztos kisugárzása mellett egyszerűen ragyog a képeken.

Úgy tűnik, a 32 éves Gáspár Evelinnek valóban nincs oka panaszra. Boldog, szerető család veszi körül, hűséges barátok állnak mellette, és láthatóan remekül érzi magát a bőrében. Ha pedig néha megfordítja a számokat, azt csak azért teszi, mert megteheti – hiszen a kisugárzása alapján tényleg éveket letagadhatna.

 

 

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