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Hírességek nyomában Budapesten –Találkozzon a sztárokkal!

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PUBLIKÁLÁS: 2026. augusztus 08. 16:30
Eddie Redmaynehírességvilágsztárok
Nem ritka, hogy egy kávézó teraszán üldögélve vagy a belváros utcáin sétálva egyszer csak egy hollywoodi sztár vagy egy nemzetközileg ismert zenész bukkan fel. A magyar főváros továbbra is a nemzetközi filmes és zenei élet egyik kedvenc helyszíne, így idén is számos ismert sztár fordul meg hazánkban.
N.T.
A szerző cikkei

Budapest igazi hollywoodi központtá vált az utóbbi években. A kiváló stúdiók, a változatos helyszínek és a szakemberek miatt egymás után érkeznek a világ legismertebb sztárjai. És ha szerencsénk van, akár egy belvárosi séta vagy egy elegáns vacsora alkalmával is találkozhatunk velük.

Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger Fotó: Faye Sadou

Oscar-díjas színész a városban

Ismét Magyarországon forgat Eddie Redmayne. A legendás állatok és megfigyelésük-filmek csillaga már hónapok óta Budapest utcáit járja A Sakál Napja 2. évadának forgatása miatt. Redmayne köztudottan imádja hazánkat és a magyar konyhát, ezért nem árt nyitott szemmel járni a Bazilika és az előkelő éttermek környékén.

Akcióhős visszatérő vendégként

Arnold Schwarzenegger neve szinte összeforrt Budapesttel, hiszen az elmúlt években több alkalommal is hosszabb időt töltött itt különböző filmes munkák miatt. A világsztár ilyenkor gyakran feltűnik éttermekben, edzőtermekben vagy akár kerékpározás közben is, ezért nem kizárt, hogy ismét belefuthatnak a rajongók, mondjuk a Four Seasons Hotel bárjában.

Új szerepre készül

Liam Hemsworth szintén a fővárosban forgat a terminátorral. Az ausztrál színész a The Kellys produkcióján dolgozik. A stáb miatt időnként forgalomkorlátozásokra is lehet számítani egyes városrészekben. De ha szemfülesek vagyunk a Teminátor kedvenc edzőtermében, a Flex Gymben Liammel is könnyen összefuthatunk.

Megérkezett Hollywood legendája

Az Oscar-díjas Geena Davis is Budapesten van a The Kellys film forgatása miatt. A színésznő viszonylag ritkán forgat Európában, de most 70 felett újra belevágott a filmiparba. Geena Davis elegáns stílusáról ismert, így könnyen lehet, hogy inkább a designer üzletek környékén pillanthatják meg a rajongók.

Geena Davis
Geena Davis Fotó: Jeffrey Mayer/JTM Photos

Humortól a nagyvászonig

A mackó sorozat színésznője, a humorista Abby Elliott is nálunk forgat, méghozzá szintúgy a The Kellys akciófilm gyűrűjében. A hírek szerint ő később csatlakozik a Terminátor csapatához, előreláthatólag a nyár második felében. Az előző konyhai sorozata révén ő inkább a kisebb vendéglőket szereti, így akár még a szomszéd menzán is összefuthatunk.

Színpadról a kamera elé 

Sajtóértesülések szerint Tahliah Debrett Barnett vagyis FKA Twigs angol énekesnő kapta Joséphine Baker szerepét, a róla készülő életrajzi filmben. Mivel a cselekményszál egyik meghatározó története Budapesthez kapcsolódik, ezért hazánkban is forog majd a kamera. Arról egyelőre nem tudni, hogy mikor érkezik a színésznő, de ha hűek maradnak a valódi sztorihoz a Madách Színház környékén találkozhatunk majd vele - írja a Fanny magazin.

 

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