Csuti se hallott még erről: Kiderült, melyik hírességért volt odáig a párja, Bianka

Szabó András Csuti és Bianka már több mint három éve alkotnak egy párt, ám olyan részletek is vannak egymás életében, amikről eddig nem tudott a másik. A közös interjú közben tudta meg Csuti, hogy Bianka életében is voltak olyan pillanatok, amiket eddig nem ismert. Emellett azt is elárulták, hogy merre mennek nyaralni idén.

Csuti és párja ismét nagy nyaralást terveznek (Fotó: hot! magazin/archív)

Csuti és párja életében is fontos szerepet játszott Pókember

'97-es vagyok, szóval az összeset láttam. Én jobban szeretem az eredetit, amiben még Tobey Maguire játszott. Mindenki szerelmes volt belé, legalábbis én biztosan

– jegyezte meg Bius. Csuti azonban erre egy másik nevet is felemlegetett, amit lassan már elfelejtenek az emberek. „Ez még az az időszak, amikor SP-be is mindenki szerelmes volt?” – kérdezett vissza.

„Nekem a képregény az első, ami eszembe jut. Valahonnan kaptam pókemberes képregényt és olyan becsben tartottam, hogy évekkel később is kiváló minőségben volt. Akkor nem volt túl sok pénze a családnak, szóval ha ilyet kaptam, akkor az mindennél többet ért” – tette hozzá az üzletember és műsorvezető.

Bianka és Csuti Olaszországban kapcsolódnak ki (Fotó: Szabolcs László)

Az édesapa gyerekei is odavannak a filmért

Ők nem feltétlenül az élő szereplős filmeket szeretik, hanem az animációs meséket. Medinek több kiegészítője is volt, amiket imádott használni

– tette hozzá.

Csuti párjával hamarosan elindul Caorle-ba, hogy egy kicsit kiszakadjanak a mindennapokból. Évek óta visszajárnak oda, nagyon szeretik az olasz tengerparti üdülőhelyet.

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