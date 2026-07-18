Ördög Nóra családja idén nyáron nem tud elutazni hosszú időre – ez az oka

Nem sok ideje maradt a pihenésre hazánk egyik legnépszerűbb műsorvezetőjének. Ördög Nóra múlt hét pénteken fejezte be a TV2 egyik legsikeresebb műsora, a Séfek Séfe forgatását, azonban máris egy újabb nagy produkcióban dolgozik. A napokban ugyanis már a Megasztár következő szakaszának felvételein vesz részt.

Ördög Nóra férjével és gyerekeivel kisebb programokat szervez (Fotó: Nánási Pál, TV2 Sajtószoba)

Ördög Nóra folyamatosan forgatáson vesz részt

A Séfek Séfe döntőjén készült interjút a napokban osztotta meg közösségi oldalán a TV2 programigazgatója, Fischer Gábor. A beszélgetésből többek között kiderül, miért áll olyan közel Nóri szívéhez a gasztroreality, és az is, mennyire sűrű időszakot él meg a családjával együtt. Elárulta, hogy számára a Séfek Séfe minden évben egy különleges utazás, hiszen a produkció hosszú heteken keresztül készül, és rengeteg inspiráló pillanatot tartogat.

„A Séfek Séfe az mindig egy óriási utazás. Az egyik leghosszabban forgatott műsor egyébként, amit készítünk, majdnem két hónapig készül. Ilyenkor mindig nagyon inspiráló dolgokat látok a konyhában. Nekem is kedvem támadna főzni, mert tényleg annyira jó nézni, ahogy a versenyzők folyamatosan fejlődnek, meg tanulnak, meg ilyen dolgokat készítenek” – fogalmazott a videóban Ördög Nóra.

A műsorvezető szerint azonban nem csupán a különleges ételek miatt izgalmas a műsor, hanem azért is, mert a nézők végigkövethetik a versenyzők személyes fejlődését, kapcsolataik alakulását és azt az utat, amelyet a kezdetektől a döntőig bejárnak.

Valójában a keretét adja az, hogy konyhában vagyunk, és főzni tudó emberek versenyeznek egymással, de az emberi kapcsolatok alakulása szerintem legalább annyira érdekes, meg az emberek útja, ahogyan eljutnak az elejétől a végéig

– mondta.

Ördög Nóra és Nánási Pál mindenben számíthatnak egymásra (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Ördög Nóra családjára is igyekszik iőt szakítani

Nóri számára azonban a nyár nem a hosszú pihenésről szól. Miközben a Séfek Séfe munkálatai lezárultak, máris újabb forgatás vár rá, hiszen a Megasztár következő szakasza is elkezdődött. Bár igyekszik időt szakítani a családjára, idén nem lesz lehetősége hosszabb nyaralásra.

„Most befejeződik a Séfek Séfe forgatása, ma van a döntő. Ezután hétfőtől már kezdjük a Megasztár következő szakaszának a forgatását, és azután úgy tűnik, hogy van egy kicsi idő, hogy a családdal is el tudjunk lógni valahova pihenni” – mesélte.