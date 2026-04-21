„Az utolsó lélegzetemig melletted leszek” - Csuti megható sorokkal köszöntötte 6 éves lányát

Szabó András Csuti és Kulcsár Edina kapcsolatából két gyermek született, Medox és Nina. A sztárpár már jó ideje nincs együtt, de a gyermekeiket mindketten nagyon szeretik – ezt bizonyítja az üzletember legújabb posztja is, amiben nagyon megható módon köszöntötte fel a 6 éves kislányát a születésnapján.

Istenke éltessen drága, kis gyönyörűségem! ❤️🎂 6 éves lett az én kincsem és ahogy eddig is, úgy ezután is, minden nap megköszönöm az égieknek, hogy én lehetek az apukád 🙏 Nem kívánhatnék szebbet, cserfesebbet, jobbat nálad szerelmem. Köszönöm hogy vagy, köszönöm hogy tanítasz és köszönöm hogy ennyire szeretsz! 🥹 Egy dolgot biztosan tudok az életben, az utolsó lélegzetemig melletted leszek, vigyázni fogok rád és vénülő kezemmel is fogom majd a kezed!

– írta Csuti a poszthoz, amihez rengeteg közös képet is mellékelt a kislányával, a kommentelők pedig elárasztották kedves köszöntésekkel a bejegyzést, amit alább lehet megtekinteni.